De los creadores de Stranger Things, esta es la nueva miniserie de terror que promete en Netflix

Oportunamente, el servicio de streaming más popular del planeta lanzó el tráiler de "Algo terrible está a punto de suceder" un viernes 13 y cada vez falta menos para conocer uno de los prometedores estrenos que Netflix tiene preparado. Este programa corto es la nueva miniserie de terror producida —no escrita— por los exitosos hermanos Duffer, creadores de la gran serie del último tiempo, "Stranger Things".
Matt y Ross Duffer fueron los encargados de instalar en la memoria colectiva la nostalgia ochentera, los clásicos lentos, los experimentos gubernamentales y personajes entrañables que consolidaron un fenómeno cultural masivo. Ahora su siguiente trabajo recorre un espeluznante lugar distinto a Hawkins en "Algo terrible está a punto de suceder".
La nueva serie de Netflix que propone un enfoque aterrador al compromiso
La nueva propuesta de terror de Netflix, desarrollada junto con Hilary Leavitt, aborda los miedos que se multiplican a medida que llega el gran día de su enlace. Poco tiene que ver con las inquietudes de una novia sobre el desempeño de la celebración o las preocupaciones sobre la vida marital posterior. Más bien se trata del miedo irracional a que ese matrimonio sea con la persona equivocada.
La serie, ambientada en una boda desafortunada, narra la historia de un novio y una novia durante la semana previa a su unión condenada al fracaso. Rachel (Camila Morrone) comienza a recibir demasiadas razones para temer un futuro con su amado Nicky (Adam DiMarco) cuanto más se acerca el gran día.
Suspenso, paranoia y un destino incierto en la nueva serie de Netflix
Según el adelanto de Netflix, “Si Carrie es la versión de horror de una niña que se convierte en mujer, y El bebé de Rosemary es la versión espeluznante de una mujer que se convierte en madre, Algo terrible va a suceder es la versión de suspenso de una mujer que se convierte en esposa”.
Quedan apenas cinco días para el casamiento de Rachel con su prometido, Nicky, por lo que deciden embarcarse en un viaje por ruta a la casa de vacaciones de su familia, aislada en un bosque nevado, para la ceremonia íntima de sus sueños.
El dilema del alma gemela en "Algo terrible está a punto de suceder"
Esta sería una experiencia encantadora si no fuera porque la mente de Rachel, propensa a la superstición y la paranoia, le indicara constantemente que algo malo va a suceder. Sus premonitorias dudas, junto con una serie de inquietantes coincidencias y terribles sorpresas, la obligan a preguntarse: ¿Qué hace que dos personas sean almas gemelas? Y peor aún, ¿qué podría ser más aterrador que un compromiso de por vida con la persona equivocada?
La miniserie de terror tiene fecha de estreno para el 26 de marzo en Netflix y tendrá una duración de ocho episodios.