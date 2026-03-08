De los creadores de Stranger Things, esta es la nueva miniserie de terror que promete en Netflix

La nueva serie de Netflix que propone un enfoque aterrador al compromiso

La nueva propuesta de terror de Netflix, desarrollada junto con Hilary Leavitt, aborda los miedos que se multiplican a medida que llega el gran día de su enlace. Poco tiene que ver con las inquietudes de una novia sobre el desempeño de la celebración o las preocupaciones sobre la vida marital posterior. Más bien se trata del miedo irracional a que ese matrimonio sea con la persona equivocada.