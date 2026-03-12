Racismo en Gran Hermano: así fue la expulsión de Carmiña por sus comentarios contra Mavigna

Los comentarios racistas sobre Mavigna le valieron la expulsión de Gran Hermano a Carmiña, una de las participantes más carismáticas del reality. "Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir", fueron algunas de las contudentes palabras que el Big le expresó a la periodista paraguaya antes de echarla de la casa. Ella se mostró sorprendida por la decisión y antes de irse le pidió perdón a Mavigna.