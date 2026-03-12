Racismo en Gran Hermano: así fue la expulsión de Carmiña por sus comentarios contra Mavigna

Los comentarios racistas sobre Mavigna le valieron la expulsión de Gran Hermano a Carmiña, una de las participantes más carismáticas del reality. "Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir", fueron algunas de las contudentes palabras que el Big le expresó a la periodista paraguaya antes de echarla de la casa. Ella se mostró sorprendida por la decisión y antes de irse le pidió perdón a Mavigna.
Todo se desató tras una conversación en la que Carmiña lanzó una frase que generó indignación tanto dentro como fuera del reality. "Parece que recién la compraron y quiere hacer el show. Acaba de bajarse el barco. El monito del barco. Así cree que la van a salvar. Lo único que puede hacer es mover el culo".
Tras viralizarse en redes sociales, sus repudiables dichos no pasaron desapercibidos entre los seguidores del reality e incluso, la familia de Mavinga manifestó su indignación a través de un comunicado en el que denunció racismo y pidió una sanción ejemplar por parte de la producción del programa de Telefe.
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano por comentarios racistas: la dura sanción que anunció el Big
Ante la gravedad del episodio, Santiago del Moro se refirió al tema al inicio de la gala de este miércoles 11 y fijó la postura del programa. “Gran hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”, sostuvo el conductor.
Luego, la voz de Gran Hermano se dirigió directamente a la participante para explicar la sanción. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una seria sanción. Antes de anunciarla, permítanme todos decir: yo no soy un educador ni quiere impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación”, señaló.
El mensaje continuó con una reflexión sobre los límites dentro de la casa más famosa del país. “No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”.
En esa línea, el Big remarcó la gravedad de las palabras utilizadas: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de tema no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Analicé cada palabra que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los que has dicho. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”.
Finalmente, se comunicó la decisión que determinó su salida inmediata del reality. "Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches", concluyó la voz en off.