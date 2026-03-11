Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas

La situación también generó reacciones en el entorno personal de Mavinga. Su esposo, Damián, habló públicamente sobre el episodio durante un móvil televisivo y expresó su indignación por lo ocurrido. “Fue desagradable”, aseguró al referirse al momento que se vio en pantalla. Sin embargo, también dejó en claro que la participante tiene un carácter fuerte y que el episodio no la quebrará emocionalmente. “Tiene una historia re fuerte, esto es un juego de niños para ella. No le va a afectar en su temple”, explicó. Aun así, adelantó que la familia está evaluando avanzar por la vía judicial. “Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña”, afirmó.