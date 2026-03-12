Una lectora ganó el pozo acumulado de $12 millones de los Números de Oro

María Antonia Díaz, vecina de la Capital, fue la única ganadora de la semana N° 24 del entretenimiento. Con la tarjeta que se entrega con el diario del viernes, los lectores podrán participar por un pozo de $3.000.000. Si la tarjeta contiene el sello de "usuario Tarjeta Sol" duplica el premio y se lleva $6.000.000.
María es jubilada, tiene 64 años y vive con su hija y tres nietos, aunque tiene, también, 14 nietos y dos bisnietos. Con el dinero quiere hacer arreglos en su casa y pagar algunas deudas pendientes, además de invitar a la familia a festejar el premio. Hace muchos años participa del entretenimiento y es la primera vez que gana.
