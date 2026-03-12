Secciones
Números de Oro

Una lectora ganó el pozo acumulado de $12 millones de los Números de Oro
Una lectora ganó el pozo acumulado de $12 millones de los Números de Oro
Hace 2 Hs

María Antonia Díaz, vecina de la Capital, fue la única ganadora de la semana N° 24 del entretenimiento. Con la tarjeta que se entrega con el diario del viernes, los lectores podrán participar por un pozo de $3.000.000. Si la tarjeta contiene el sello de "usuario Tarjeta Sol" duplica el premio y se lleva $6.000.000.

María es jubilada, tiene 64 años y vive con su hija y tres nietos, aunque tiene, también, 14 nietos y dos bisnietos. Con el dinero quiere hacer arreglos en su casa y pagar algunas deudas pendientes, además de invitar a la familia a festejar el premio. Hace muchos años participa del entretenimiento y es la primera vez que gana.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasaron la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasaron la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Comentarios