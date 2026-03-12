Jueves de alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de marzo, que afecta al menos a ocho provincias en distintos puntos del país. El organismo advirtió que se esperan fenómenos meteorológicos con potencial de causar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por tormentas?
En su reciente actualización, el organismo nacional emitió la advertencia a través de su Sistema de Alerta Temprana, donde indicó que las provincias afectadas son Mendoza, La Pampa y Río Negro estáan bajo alerta amarilla por tormentas.
En estas zonas, las tormentas se desarrollarán a lo largo de la jornada y disminuirán hacia el anochecer. Se prevé que sean de variada intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo. La temperatura máxima alcanzaría los 28°, mientras que la mínima sería de 19°.
¿Cómo estará el clima en Tucumán este jueves?
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24° en Tucumán. No hay alerta por tormentas, lo que supone un alivio tras el fuerte temporal que azotó a la provincia y provocó inundaciones en los últimos días.
Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa ligera que no superará los 1 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas del día.
Para el viernes 13 de marzo, se espera una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvia ligera. El sábado 14 de marzo, la mínima será de 20° y la máxima de 29°, con lluvia moderada. El domingo 15 de marzo con lluvia ligera.