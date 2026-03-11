Secciones
Atlético Tucumán empató 1-1 ante Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como DT

EMPATE EN EL MONUMENTAL. Atlético Tucumán y Aldosivi repartieron puntos en el estreno de Julio César Falcioni al frente del “Decano” EMPATE EN EL MONUMENTAL. Atlético Tucumán y Aldosivi repartieron puntos en el estreno de Julio César Falcioni al frente del “Decano” Nicolás Nuñez / Especial para La Gaceta

El "Decano" logró igualar el marcador gracias al cabezazo de Franco Nicola en el complemento.

Hace 1 Hs
23:54 hs

Final del partido

Atlético Tucumán y Aldosivi igualaron en el José Fierro en el debut de Julio César Falcioni como entrenador del “Decano”.

23:52 hs

Werner atajó el penal

Leandro Díaz se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero de Aldosivi adivinó la intención y evitó el segundo de Atlético Tucumán.

23:50 hs

Penal para Atlético

23:49 hs

Tiempo agregado

El árbitro adicionó cinco minutos de descuento en la recta final del partido.

23:45 hs

¡Que cerca estuvo!

Tras una gran jugada colectiva, Ignacio Galván quedó de frente al arco y sacó un remate que obligó a Axel Werner a intervenir para evitar el segundo del “Decano”.

23:37 hs

Triple cambio en Atlético

Salieron Abeldaño, Vallejo y Compagnucci. Ingresaron Leandro Díaz, Ignacio Galván y Alexis Segovia.

23:27 hs

Aldosivi se queda con uno menos

Alan Sosa vio la tarjeta roja directa tras una dura infracción sobre Clever Ferreira y dejó a su equipo con 10 jugadores.

23:20 hs

Primer cambio en Atlético

Nicola dejó la cancha tras marcar el gol del empate y en su lugar ingresó Nicolás Laméndola.

23:14 hs

¡Gol de Atlético!

Franco Nicola apareció de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el empate a los 10 minutos del segundo tiempo.

23:04 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:47 hs

Final del primer tiempo

22:47 hs

Lo tuvo el "Decano"

Tras un tiro libre ejecutado por Franco Nicola, Clever Ferreira conectó de cabeza en el área, pero la pelota terminó en las manos de Axel Werner.

22:45 hs

Tiempo agregado

El árbitro añadió dos minutos más antes del cierre de la primera etapa.

22:40 hs

Clima caliente en el estadio

Los hinchas de Atlético Tucumán expresan su enojo en las tribunas con cánticos dirigidos contra todos tras la desventaja en el marcador.

22:22 hs

Gol de Aldosivi

Lo hizo Federico Gino.

22:20 hs

Avisó Atlético

El “Decano” tuvo la ocasión más clara hasta el momento pero Clever Ferreira no logró definir con precisión en el área y la jugada se diluyó.

22:10 hs

Inicio sin emociones

En los primeros 10 minutos del encuentro, Atlético y Aldosivi no lograron generar situaciones claras de peligro. La única aproximación fue un remate de tiro libre de Franco Nicola que se fue desviado.

22:00 hs

¡Comenzó el partido!

21:39 hs

Sorpresa en el "11" de Atlético

Falcioni optó por mantener a Luis Ingolotti en el arco e incorporó a Ezequiel Ham y Gabriel Compagnucci como titulares.

21:19 hs

Los jugadores de Atlético ya se encuentran en el estadio

19:14 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber

El equipo llega golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas y con la urgencia de volver a sumar, mientras que el nuevo DT analiza varias modificaciones en la formación, entre ellas el posible regreso de Tomás Durso al arco y la inclusión de Clever Ferreira en la defensa.

El encuentro se jugará en medio de un clima inestable en Tucumán, aunque por ahora no hay cambios en la programación pese a las lluvias registradas durante el día. 

En lo futbolístico, Atlético buscará aprovechar el respaldo de su gente en 25 de Mayo y Chile para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo y empezar a revertir su situación en el torneo.

