Atlético Tucumán empató 1-1 ante Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como DT
Final del partido
Atlético Tucumán y Aldosivi igualaron en el José Fierro en el debut de Julio César Falcioni como entrenador del “Decano”.
Werner atajó el penal
Leandro Díaz se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero de Aldosivi adivinó la intención y evitó el segundo de Atlético Tucumán.
Penal para Atlético
Tiempo agregado
El árbitro adicionó cinco minutos de descuento en la recta final del partido.
¡Que cerca estuvo!
Tras una gran jugada colectiva, Ignacio Galván quedó de frente al arco y sacó un remate que obligó a Axel Werner a intervenir para evitar el segundo del “Decano”.
Triple cambio en Atlético
Salieron Abeldaño, Vallejo y Compagnucci. Ingresaron Leandro Díaz, Ignacio Galván y Alexis Segovia.
Aldosivi se queda con uno menos
Alan Sosa vio la tarjeta roja directa tras una dura infracción sobre Clever Ferreira y dejó a su equipo con 10 jugadores.
Primer cambio en Atlético
Nicola dejó la cancha tras marcar el gol del empate y en su lugar ingresó Nicolás Laméndola.
¡Gol de Atlético!
Franco Nicola apareció de cabeza tras un tiro de esquina y marcó el empate a los 10 minutos del segundo tiempo.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Lo tuvo el "Decano"
Tras un tiro libre ejecutado por Franco Nicola, Clever Ferreira conectó de cabeza en el área, pero la pelota terminó en las manos de Axel Werner.
Tiempo agregado
El árbitro añadió dos minutos más antes del cierre de la primera etapa.
Clima caliente en el estadio
Los hinchas de Atlético Tucumán expresan su enojo en las tribunas con cánticos dirigidos contra todos tras la desventaja en el marcador.
Gol de Aldosivi
Lo hizo Federico Gino.
Avisó Atlético
El “Decano” tuvo la ocasión más clara hasta el momento pero Clever Ferreira no logró definir con precisión en el área y la jugada se diluyó.
Inicio sin emociones
En los primeros 10 minutos del encuentro, Atlético y Aldosivi no lograron generar situaciones claras de peligro. La única aproximación fue un remate de tiro libre de Franco Nicola que se fue desviado.
¡Comenzó el partido!
Sorpresa en el "11" de Atlético
Falcioni optó por mantener a Luis Ingolotti en el arco e incorporó a Ezequiel Ham y Gabriel Compagnucci como titulares.
Formación confirmada de Atlético Tucumán: estos son los once elegidos por El Emperador, Julio César Falcioni.
Los jugadores de Atlético ya se encuentran en el estadio
El plantel de Atlético Tucumán ya está en el Monumental José Fierro.
Los convocados del "Decano"
Lista de convocados
Estos son los 23 jugadores convocados por Julio César Falcioni para el encuentro frente a Aldosivi.
Lo que tenés que saber
El equipo llega golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas y con la urgencia de volver a sumar, mientras que el nuevo DT analiza varias modificaciones en la formación, entre ellas el posible regreso de Tomás Durso al arco y la inclusión de Clever Ferreira en la defensa.
El encuentro se jugará en medio de un clima inestable en Tucumán, aunque por ahora no hay cambios en la programación pese a las lluvias registradas durante el día.
En lo futbolístico, Atlético buscará aprovechar el respaldo de su gente en 25 de Mayo y Chile para iniciar con el pie derecho el nuevo ciclo y empezar a revertir su situación en el torneo.