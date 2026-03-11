El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El sistema elegido fue un 4-4-1-1, con Renzo Tesuri suelto detrás de Carlos Abeldaño. La atención no estuvo únicamente en el esquema. Durante los días previos se había hablado mucho de la posibilidad de que Tomás Durso volviera al arco tras casi un año sin jugar en el “Decano”, en medio de las dudas que venía generando Luis Ingolotti. Sin embargo, eso no ocurrió. El arquero que llegó desde Gimnasia de La Plata siguió como titular.