Trasladaron a adolescentes en conflicto con la ley al Instituto Padre Brochero

El titular de Desarrollo Social - Tucumán expresó además su tranquilidad: “Estamos muy satisfechos. Durante el proceso a la remodelación del ex pabellón ocho hemos tenido encuentros con los familiares de los adolescentes para garantizarles los días y la movilidad para las visitas, trabajamos con el personal, como así también nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil y los jueces que dispusieron las distintas medidas sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuando se trabaja en equipo, el resultado es positivo”.