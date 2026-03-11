Secciones
Seguridad

Trasladaron a adolescentes en conflicto con la ley al Instituto Padre Brochero

El traslado se llevó a cabo con éxito, y los adolescentes estuvieron acompañados por sus respectivos operadores convivenciales, y la custodia de la fuerza de seguridad.

Durante esta mañana se concretó el traslado de seis adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes se encontraban alojados en el ex Instituto de Clasificaciones Julio Argentino Roca, hacia el nuevo establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

El traslado se llevó a cabo con éxito, y los adolescentes estuvieron acompañados por sus respectivos operadores convivenciales, y la custodia de la fuerza de seguridad. Al llegar, y tras una requisa, los jóvenes fueron alojados en el establecimiento socioeducativo en horas del mediodía.

“Al llegar recibieron  una charla informativa de los operadores convivenciales y de nuestro equipo técnico profesional sobre las obligaciones a cumplir durante su estadía en el centro socioeducativo, como así también sobre los derechos que estipulan  las leyes provinciales, nacionales, e internacionales”, afirmó el ministro Federico Augusto Masso.

El titular de la cartera social destacó que este traslado se da a 40 días del anuncio realizado por el Gobernador Osvaldo Jaldo. “Hemos realizado una obra de envergadura para que, como pudieron ver todos los que presenciaron el traslado, no tengan ningún tipo de comunicación con lo que es el servicio penitenciario donde están alojados los adultos”, acotó el Ministro.

El titular de Desarrollo Social - Tucumán expresó además su tranquilidad: “Estamos muy satisfechos. Durante el proceso a la remodelación del ex pabellón ocho hemos tenido encuentros con  los familiares de los adolescentes para garantizarles los días y la movilidad para las visitas, trabajamos con el personal, como así también nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil y los jueces que dispusieron las distintas medidas sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuando se trabaja en equipo, el resultado es positivo”.

El nuevo establecimiento marca una nueva etapa, siendo una continuación de las tareas realizadas en el ex Instituto Roca, pero en instalaciones  nuevas, lo cual fue valorado  por nuestro personal, equipos técnicos y jueces para esta nueva etapa. “Este es un mensaje a la sociedad: este gobierno lo que promete, cumple, y sobre todo respetando  lo que fijan las leyes”, concluyó Masso.

El Ministro agradeció especialmente a todo el equipo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que trabajó a destajo para que el  establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero sea una realidad, remarcando la labor de la secretaria Graciela Sare, la directora del área Gilda Zurita, la subdirectora de Conflicto con la Ley Penal Andrea Salinas, la subdirectora de Hogares e Institutos  Florencia Guerra, y de todo el personal técnico, administrativo y de reinserción.

