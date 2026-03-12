Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

Hasta el tobillo

Debido a las condiciones en las que quedó el establecimiento, las autoridades decidieron suspender las clases en varios sectores que no se encontraban en condiciones para el dictado normal de actividades. Fue el caso del anfiteatro donde se dictan las clases de Derecho y también en una de las aulas de esa Facultad. Ayer los empleados de la Quinta pasaron la mañana sacando agua de los pasillos y de los otros espacios afectados.