Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

El temporal causó inundaciones en el predio de la UNT.

EL DÍA DESPUÉS. Empleados sacan el agua que ingresó al predio. EL DÍA DESPUÉS. Empleados sacan el agua que ingresó al predio.
El fuerte temporal que se desató el martes en Tucumán también afectó a la Quinta Agronómica de la UNT, ubicada en avenida Independencia al 1.800. A través de las redes sociales, hubo alumnos que compartieron las imágenes de los anfiteatros y aulas cubiertos por agua.

En los videos se observa a estudiantes que se suben a los bancos debido a la gran cantidad de agua que ingresaba desde los patios e incluso por las paredes. Además, gran parte del predio de la quinta agronómica quedó cubierto por el agua.

Hasta el tobillo

Debido a las condiciones en las que quedó el establecimiento, las autoridades decidieron suspender las clases en varios sectores que no se encontraban en condiciones para el dictado normal de actividades. Fue el caso del anfiteatro donde se dictan las clases de Derecho y también en una de las aulas de esa Facultad. Ayer los empleados de la Quinta pasaron la mañana sacando agua de los pasillos y de los otros espacios afectados.

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

“Nunca había visto algo así. El agua empezó a entrar en plena clase y llegaba hasta el tobillo de los alumnos”, contó Carlos, uno de los empleados del lugar. Una canaleta trancada podría haber sido el motivo de la inundación en una de las aulas ubicada en una especie de subsuelo del edificio.

