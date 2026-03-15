iPhone: la función poco conocida que ayuda a evitar el mareo cuando se usa el celular en movimiento

Utilizar el celular mientras se viaja en auto, colectivo o tren puede generar incomodidad en muchas personas. Para enfrentar ese problema, la empresa Apple incorporó en el iPhone una función llamada “Indicadores de movimiento en vehículos”, una herramienta pensada para reducir los mareos y el malestar que pueden aparecer al mirar la pantalla durante un trayecto.
Este fenómeno ocurre por un conflicto entre los sentidos. Mientras los ojos observan una pantalla que parece mantenerse fija, el oído interno -responsable del equilibrio- percibe que el cuerpo se encuentra en movimiento junto con el vehículo. Esa diferencia entre ambas señales genera una descoordinación que el cerebro interpreta como una situación anormal.
El problema forma parte de un cuadro conocido como Cinetosis, el mismo tipo de malestar que algunas personas experimentan al viajar en barco, avión o automóvil. La herramienta desarrollada por Apple busca reducir ese conflicto sensorial y mejorar la experiencia de uso del celular durante los desplazamientos.
Los detalles de la función desconocida en iPhone
La función Indicadores de movimiento en vehículos fue incorporada en el iPhone con el objetivo de reducir el mareo que puede aparecer al usar el celular durante un viaje. Cuando está activada, el dispositivo muestra pequeños puntos animados en los bordes de la pantalla que se desplazan en función del movimiento del vehículo.
Estos indicadores agregan señales visuales dinámicas que acompañan el desplazamiento real del entorno. De esta manera, el sistema intenta sincronizar la información que reciben los ojos con la que percibe el cuerpo a través del equilibrio, reduciendo el conflicto sensorial que suele provocar náuseas o malestar durante los traslados.