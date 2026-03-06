Candidata al Oscar: “El agente secreto”, un estreno en Tucumán con eco internacional

- Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal. El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre. Cuando escribí ‘El agente secreto’ inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que el filme hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo el gobierno de Bolsonaro). Una lógica traída del pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar.