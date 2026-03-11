Más de 500 personas son asistidas en 23 escuelas de Tucumán tras las intensas lluvias

La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso a disposición todas las escuelas de la provincia para la asistencia de las personas afectadas por las inundaciones en el interior de la provincia. Son 23 los establecimientos que funcionan desde ayer como centros de evacuación donde se atiende las necesidades de más de 533 vecinos de distintas localidades cuyas viviendas fueron devastadas por el temporal que azota a Tucumán. Mientras tanto, la funcionaria recorría esta mañana los distintos locales escolares y supervisaba las obras de reparación de los edificios que fueron altamente afectados por las tormentas.
Montaldo recordó que todas las escuelas se encuentran abiertas y atendidas por el personal de dirección, a disposición de las necesidades que plantea la emergencia provincial. Acompañada por directores de nivel, la ministra recorrió las instalaciones de la Escuela Martín Miguel de Güemes, en Jujuy al 4000; y la Escuela N° 161 Isabel La Católica, ubicada en el oeste capitalino, unas de las más afectadas por el temporal.
Ayer el gobernador, Osvaldo Jaldo, dispuso la suspensión del dictado de clases en toda la provincia. La medida fue dispuesta tras una reunión con la ministra Montaldo, miembros del gabinete y el Comité de Emergencias y alcanza a todos los niveles, tanto para el sector público como para el sector privado.
Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, esta medida se toma a fin de resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal auxiliar y tiene vigencia hasta el día viernes, inclusive. Por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.
Esto se determinó ante la necesidad de evaluar que los establecimientos y los caminos se encuentren en condiciones, tras las intensas lluvias (superaron los 160 milímetros) que cayeron en la provincia.
Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas.
Los establecimientos educativos convertidos en centros de evacuación para asistir a las familias damnificadas están distribuidos en las siguientes localidades:
Graneros:
Escuela Belisario López
Escuela N° 54 Provincia de La Pampa
Escuela N° 71 Provincia de Jujuy
La Cocha:
Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano
Escuela N° 125 Alejandra Galeán
Escuela N° 363 Isaías Nougués
Escuela Técnica N° 1
Leales:
Escuela N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay
Escuela N° 104 Maestro Joaquín Cía Santiago Frías
Escuela N° 238 Juan Larrea
Escuela N° 231
Escuela N° 120 Gobernación de los Andes
Alberdi:
CEJA 29 de Agosto
Escuela Secundaria 29 de Agosto
Escuela N° 138 Remedios Escalada de San Martín
Río Chico:
Escuela Marco Manuel Avellaneda
Simoca:
Escuela N° 99 Provincia de Río Negro
Bella Vista:
Escuela Técnica N° 1 de Bella Vista
La Invernada:
Escuela Media de La Invernada
El Sacrificio:
Escuela Secundaria El Sacrificio
Los Guayacanes:
Escuela Secundaria de Los Guayacanes
Taco Ralo:
Escuela Media de Taco Ralo
Monteagudo:
Escuela Media de Monteagudo.