Más de 500 personas son asistidas en 23 escuelas de Tucumán tras las intensas lluvias

La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso a disposición todas las escuelas de la provincia para la asistencia de las personas afectadas por las inundaciones en el interior de la provincia. Son 23 los establecimientos que funcionan desde ayer como centros de evacuación donde se atiende las necesidades de más de 533 vecinos de distintas localidades cuyas viviendas fueron devastadas por el temporal que azota a Tucumán. Mientras tanto, la funcionaria recorría esta mañana los distintos locales escolares y supervisaba las obras de reparación de los edificios que fueron altamente afectados por las tormentas.