Impactantes detalles del incendio que destruyó por completo una vivienda en Yerba Buena: las llamas alcanzaron hasta 15 metros
La magnitud del siniestro movilizó a bomberos voluntarios, unidades de apoyo y personal de la División Bomberos de la Policía. Las autoridades buscan determinar las causas del hecho.
Un gran incendio destruyó por completo una vivienda durante la noche del martes en Yerba Buena. El siniestro se registró alrededor de las 21 en la intersección de las calles Cariola y Martín Fierro, y movilizó a varias dotaciones de bomberos que trabajaron durante horas para controlar las llamas.
En el domicilio residía una familia integrada por Roberto Mena Airbar, su esposa Victoria y su hijo. Los tres se encontraban dentro del inmueble cuando comenzó el foco, pero lograron salir a tiempo antes de que el fuego se propagara por la casa. No se registraron personas heridas.
El comandante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, Hernán Rodríguez Salazar, explicó que la magnitud del incendio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. “Recibimos múltiples llamados cerca de las 21 de vecinos y de otras entidades de seguridad que alertaban sobre un incendio en una vivienda. Incluso empezaron a llegarnos videos donde se veía que las llamas ya eran muy importantes”, relató.
Ante esa situación, los bomberos enviaron inicialmente tres dotaciones y una unidad de abastecimiento. Al llegar, confirmaron que se trataba de una casa de grandes dimensiones, construida en gran parte con materiales inflamables. “Era una vivienda de dos plantas y en gran parte de madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. Las llamas alcanzaban entre 10 y 15 metros de altura, por lo que el incendio ya estaba muy desarrollado cuando arribamos”, señaló el jefe del operativo.
Por la magnitud del siniestro, se convocó también a otras unidades de apoyo. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Yerba Buena, dotaciones de El Manantial y San Miguel de Tucumán, además de personal de la División Bomberos de la Policía.
El episodio fue controlado aproximadamente una hora y media después de iniciado, aunque los trabajos continuaron durante varias horas más. “El incendio se logró controlar cerca de las 22.30 o 23, pero después seguimos con tareas de enfriamiento y remoción para evitar que se reavive. En total trabajamos en el lugar hasta alrededor de las 2.30 de la madrugada”, detalló Rodríguez Salazar.
Pese a la destrucción total del inmueble, los bomberos lograron evitar que el fuego se extendiera a la vivienda lindera, ubicada a pocos metros. “Lo más importante fue detener la propagación hacia la casa contigua, que ya mostraba indicios de un principio de incendio en la zona de los aires acondicionados”, explicó.
Vecinos alertaron sobre el incendio
Uno de los recursos que resultó clave para sostener el combate contra las llamas fue el abastecimiento de agua desde una pileta ubicada en una propiedad vecina. “Cuando trabajamos en incendios de este tipo buscamos fuentes de agua cercanas para no quedarnos sin abastecimiento. En este caso la casa lindera tenía una pileta grande y pudimos hacer la toma desde allí, lo que facilitó el trabajo”, indicó.
El dueño de esa vivienda, Martín, contó que fueron ellos quienes advirtieron el incendio y alertaron a los servicios de emergencia. “Estábamos dentro de casa cuando empezamos a sentir olor a quemado. Mi esposa salió a ver qué pasaba y se dio cuenta del incendio. Yo llamé inmediatamente a los bomberos y ella salió a la calle gritando para que los vecinos también llamaran”, relató.
El vecino recordó además que cuando salieron a la calle la familia afectada todavía estaba dentro del domicilio. “Por suerte lograron salir después y no les pasó nada”, contó.
Otro vecino, Guillermo Cruz, relató que el incendio avanzó con rapidez. “En cuestión de minutos las llamas ya estaban muy altas y se sentía mucho el calor”, señaló. Según relató, también lograron rescatar uno de los vehículos que estaba en el lugar. “Pudieron sacar el auto empujándolo porque no arrancaba. Entre vecinos y bomberos lo movieron y así lo salvaron”, explicó.
De acuerdo con los bomberos, en la vivienda también había mascotas. Dos perros fueron encontrados posteriormente, mientras que un tercero no pudo ser localizado durante el operativo, aunque se presume que pudo haber escapado.
Las causas del incendio aún se investigan. Si bien circulan algunas hipótesis, entre ellas un posible desperfecto en un aire acondicionado, el origen del hecho será establecido por las pericias que se realizan en el lugar. “Por ahora no hay una causa confirmada. Existen algunas suposiciones, pero serán las pericias las que determinen qué fue lo que ocurrió”, concluyó Rodríguez Salazar.
A pesar de que el fuego fue sofocado durante la madrugada y de que en ese momento caía una intensa lluvia, durante la mañana del miércoles todavía se observaba humo saliendo de la estructura calcinada y en la zona persistía un fuerte olor a quemado.