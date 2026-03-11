La UIA respondió a las críticas de Javier Milei: "son injustas e infundadas"

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su "malestar y preocupación" por la calificación de Javier Milei a "aquellos que defienden la industria nacional, es decir, también los industriales argentinos".
"Creemos que las expresiones son injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país", manifestó la entidad en un comunicado.
"A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad. Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el Gobierno nacional", señaló.
Desde la entidad remarcaron que “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que el país necesita reconstruir”.
"La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país", indicó.
En esa línea, subrayó que "las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino. Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable".
"Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos , convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado", finalizó el comunicado.
Los dichos de Milei
En su última gira por Estados Unidos (EEUU), el mandatario libertario defendió la apertura comercial irrestricta y calificó peyorativamente a quienes critican esta política como una “apertura indiscriminada”.
Con un lenguaje coloquial y punzante, afirmó que los defensores de la industria nacional están simplemente “reclamando por cazar en el zoológico”. Según su “principio de revelación”, Milei concluyó de manera tajante que “aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.