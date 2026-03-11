Drama en el sur: rompieron la ruta 157 para evitar que el agua siga subiendo en La Madrid

La decisión fue contundente: cortar el pavimento de la ruta 157 para permitir que el agua pueda escurrirse y así mitigar el daño por las inundaciones en la localidad de La Madrid. Literalmente se rompió la ruta con maquinarias para permitir el paso del agua acumulada por las últimas lluvias en Tucumán.
Claudio Bravo, experto hidrahúlico de la Universidad Nacional de Tucumán, explicó el escenario que enfrentan las autoridades frente a las inundaciones en el sur. "El problema es que La Madrid está en un sector deprimido, entonces cuando el río levanta el nivel hay unas alcantarillas que hacen de retroceso: el agua entra en lugar de salir por las alcantarillas", explicó.
El especialista dijo que este corte en el pavimento de la ruta 157 es solo un paliativo que ayudará a bajar un poco el nivel del agua. "Es una decisión de emergencia que se podía tomar ahora, que hará bajar el nivel de agua mientras no aumente el caudal en la zona alta", aseguró.
En medio de la inundación, el rescate de las mascotas se convirtió en un símbolo de esperanza. Las imágenes captadas por LG Play son elocuentes: vecinos con el agua a la cintura, y en algunos sectores hasta el pecho, luchando contra la corriente por un objetivo común: salvar a sus perros.
En una muestra de solidaridad espontánea que se repitió en toda la zona, los residentes cargaron a sus animales en hombros o improvisaron balsas para ponerlos a resguardo. En medio del desastre provocado por el temporal, la prioridad fue clara: nadie se queda atrás, ni siquiera las mascotas.
