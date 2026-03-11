Drama en el sur: rompieron la ruta 157 para evitar que el agua siga subiendo en La Madrid

Claudio Bravo, experto hidrahúlico de la Universidad Nacional de Tucumán, explicó el escenario que enfrentan las autoridades frente a las inundaciones en el sur. "El problema es que La Madrid está en un sector deprimido, entonces cuando el río levanta el nivel hay unas alcantarillas que hacen de retroceso: el agua entra en lugar de salir por las alcantarillas", explicó.