Santa Ana golpeada por el temporal: trabajan para asistir a los damnificados

La localidad de Santa Ana, ubicada en el sur de Tucumán, atraviesa momentos difíciles luego del fuerte temporal que afectó a la región y dejó a varias familias con problemas en sus viviendas y en los servicios básicos. Ante este escenario, las autoridades comunales comenzaron a desplegar operativos de asistencia para acompañar a los vecinos damnificados.