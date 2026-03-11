Santa Ana golpeada por el temporal: trabajan para asistir a los damnificados
La localidad de Santa Ana, ubicada en el sur de Tucumán, atraviesa momentos difíciles luego del fuerte temporal que afectó a la región y dejó a varias familias con problemas en sus viviendas y en los servicios básicos. Ante este escenario, las autoridades comunales comenzaron a desplegar operativos de asistencia para acompañar a los vecinos damnificados.
El comisionado comunal Hernán Romano brindó detalles sobre la situación y explicó que desde el primer momento se activaron tareas de relevamiento para determinar el impacto del fenómeno climático en distintos sectores del pueblo.
“Estamos trabajando para poder brindarles asistencia a los vecinos que se vieron afectados”, señaló el funcionario a LG Play, al tiempo que remarcó que la prioridad es atender las necesidades más urgentes de las familias.
Relevamiento y ayuda a los damnificados
Equipos de la comuna realizaron recorridos por las zonas más comprometidas para evaluar los daños y organizar la distribución de ayuda. Entre las principales acciones se encuentra la entrega de alimentos, agua potable y elementos de primera necesidad para quienes sufrieron pérdidas o daños en sus hogares.
Además, se trabaja en la reparación de servicios esenciales y en la asistencia a familias que requieren acompañamiento tras el temporal.
Según indicaron desde la comuna, también se coordina con organismos provinciales y otras instituciones para ampliar la capacidad de respuesta y garantizar que la ayuda llegue a todos los sectores afectados.
Romano destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad para superar la emergencia. En ese sentido, pidió paciencia a los vecinos mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación.