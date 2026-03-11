Pablo Toviggino citó al Papa Francisco antes de declarar por la causa de evasión en la AFA

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes más cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el centro de la escena judicial luego de ser citado a declarar en una causa que investiga una presunta evasión de $19.300 millones vinculada a la entidad.
Antes de presentarse ante la Justicia, el dirigente publicó en su cuenta de X un mensaje atribuido al papa Francisco. “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza”, escribió Toviggino en redes sociales, en un posteo que rápidamente llamó la atención en medio del contexto judicial.
El mensaje difundido por el dirigente continúa con una reflexión vinculada a los errores y la posibilidad de levantarse después de una caída. La publicación generó repercusiones debido a que se produjo horas antes de su presentación en los tribunales.
Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debÃamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caÃda no define nuestra historia; lo que realmente la defineâ¦— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) March 11, 2026
La causa por evasión que investiga a dirigentes de la AFA
La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien citó a Toviggino a declarar en una causa que analiza una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a deudas vinculadas al pago de Ganancias, IVA y aportes previsionales que, según la acusación, no habrían sido abonados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En el mismo expediente también deberá declarar el presidente de la AFA, Tapia, en las próximas horas.