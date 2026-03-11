Pablo Toviggino citó al Papa Francisco antes de declarar por la causa de evasión en la AFA

La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a deudas vinculadas al pago de Ganancias, IVA y aportes previsionales que, según la acusación, no habrían sido abonados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En el mismo expediente también deberá declarar el presidente de la AFA, Tapia, en las próximas horas.