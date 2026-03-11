Toviggino se presentó ante la Justicia en la causa por una presunta deuda millonaria de la AFA

La causa en la que se investiga a Toviggino se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA, que actúa como querellante en el expediente. Según la acusación, la investigación apunta a un presunto incumplimiento en el pago de retenciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias, el IVA y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.