Toviggino se presentó ante la Justicia en la causa por una presunta deuda millonaria de la AFA
El tesorero de la AFA declaró ante el juez Diego Amarante en una investigación por supuesta retención indebida de aportes que superaría los $19.000 millones. El presidente Claudio Tapia fue citado a indagatoria para mañana.
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó hoy ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en una causa penal por presunta retención indebida de aportes por una suma que asciende, al menos, a $19.000 millones.
La audiencia comenzó poco después de las 11 en los tribunales ubicados en Avenida de los Inmigrantes 1950, donde el dirigente fue recibido por el juez en lo penal económico Diego Amarante, a cargo de la investigación. Toviggino llegó acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rochetti, y se dirigió directamente al segundo piso del edificio, donde funciona el juzgado.
Su arribo estuvo rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Desde media hora antes de la audiencia se desplegó un importante dispositivo policial en el ingreso del edificio, con efectivos apostados en la puerta principal y en los pasillos cercanos al juzgado.
El operativo también incluyó la reserva de uno de los ascensores destinados al público en el hall central de los tribunales. Durante varios minutos, los asistentes al edificio fueron derivados hacia otros elevadores ubicados en sectores distintos mientras se les informaba que el ascensor que finalmente utilizó el dirigente se encontraba “parado”.
Una vez en el segundo piso, el acceso al área del juzgado fue restringido y custodiado por personal policial mientras se desarrollaba la indagatoria.
La causa en la que se investiga a Toviggino se inició a partir de una denuncia presentada por ARCA, que actúa como querellante en el expediente. Según la acusación, la investigación apunta a un presunto incumplimiento en el pago de retenciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias, el IVA y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
De acuerdo con la denuncia, el monto total de la presunta retención indebida asciende a unos $19.000 millones. El delito investigado contempla penas que van de dos a seis años de prisión.
En el expediente también aparece mencionado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue citado a prestar declaración indagatoria este jueves a las 12 en el mismo juzgado.
Una vez que ambos dirigentes cumplan con el trámite judicial, el juez Amarante quedará en condiciones de analizar sus situaciones procesales y avanzar con los próximos pasos de la investigación.
Mientras tanto, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver un planteo presentado por la defensa de los acusados. Los abogados solicitaron el cierre de la causa al considerar que no existe delito en los hechos investigados.
La decisión del tribunal de alzada será clave para determinar si la investigación continúa su curso o si el expediente queda finalmente archivado. Entretanto, las indagatorias de Toviggino y Tapia marcan un momento central en un caso que involucra a dos de las figuras más influyentes del fútbol argentino.