Vecinos de La Madrid rescataron a sus perros en medio de las inundaciones

Los habitantes de La Madrid, muchos de ellos con la amarga experiencia de inundaciones anteriores, como las registradas en 2017, actuaron con celeridad y un conocimiento tácito de cómo enfrentar la adversidad. La prioridad para la mayoría fue asegurar la integridad de sus familias y, en un segundo plano, la de sus mascotas. Las escenas de rescate de perros no solo reflejaron la desesperación del momento, sino también la resiliencia y el compromiso de una comunidad que se negó a abandonar a sus animales a su suerte, demostrando un profundo sentido de responsabilidad y afecto.