Vecinos de La Madrid rescataron a sus perros en medio de las inundaciones

La localidad de La Madrid enfrenta una grave inundación. Vecinos realizaron esfuerzos para salvar a sus mascotas, sacándolas del agua. La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes buscaron resguardar a sus animales en medio de la emergencia hídrica, según informó LG Play.

Hace 24 Min

La localidad de La Madrid atraviesa una situación crítica tras las intensas lluvias que provocaron una fuerte inundación, afectando a numerosas viviendas y anegando varias calles de la zona. En medio de la emergencia hídrica, vecinos de la zona protagonizaron conmovedoras escenas de rescate, salvando a sus mascotas de las crecidas aguas, según informó LG Play. La magnitud del evento puso a prueba la resiliencia de la comunidad, que una vez más debió hacer frente a la fuerza desatada de la naturaleza.

Policías y bomberos utilizan embarcaciones para llevar asistencia a las familias afectadas por las inundaciones en el este tucumano

Las imágenes difundidas por LG Play mostraron a residentes con el agua hasta la cintura, e incluso más arriba en algunas áreas, mientras se esforzaban por poner a salvo a sus perros. Con determinación y valentía, cargaron a sus animales en brazos, los subieron a improvisadas balsas o los guiaron a través de las corrientes para llevarlos a zonas más elevadas y seguras. Estos actos de solidaridad y amor por los animales se replicaron en distintos puntos de la localidad. La desesperación se mezclaba con la esperanza en cada acción de rescate.

Cómo ayudar a los afectados por las inundaciones en Tucumán: campañas y puntos de donación

Situación crítica 

La situación en La Madrid se tornó compleja rápidamente. El desborde de ríos y arroyos cercanos, sumado a la persistencia de las lluvias que cayeron sin cesar durante horas, transformó las calles en verdaderos cauces. Vehículos quedaron varados en medio de la corriente y el acceso a ciertas áreas se vio gravemente comprometido, dificultando la llegada de ayuda externa. La Gaceta, a través de su cobertura, documentó la magnitud del desastre. 

Los habitantes de La Madrid, muchos de ellos con la amarga experiencia de inundaciones anteriores, como las registradas en 2017, actuaron con celeridad y un conocimiento tácito de cómo enfrentar la adversidad. La prioridad para la mayoría fue asegurar la integridad de sus familias y, en un segundo plano, la de sus mascotas. Las escenas de rescate de perros no solo reflejaron la desesperación del momento, sino también la resiliencia y el compromiso de una comunidad que se negó a abandonar a sus animales a su suerte, demostrando un profundo sentido de responsabilidad y afecto.

