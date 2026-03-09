Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1992. La gente de La Madrid amanece con el pueblo inundado

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1992. La gente de La Madrid amanece con el pueblo inundado
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Recuerdos fotográficos: 1942. Nelly Orti, la reina rubia de la zafra

Recuerdos fotográficos. La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco

Recuerdos fotográficos. La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Recuerdos fotográficos: Aráoz de La Madrid, “El diablo de las vidalas”

Recuerdos fotográficos: Aráoz de La Madrid, “El diablo de las vidalas”

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Recuerdos fotográficos: Las Heras 50, donde estuvo convaleciente Aráoz de La Madrid

Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

El pragmatismo al poder

El pragmatismo al poder

Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito

Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito

Los riesgos de decir no a un narcisista

Los riesgos de decir no a un narcisista

Investigar en balde

Investigar en balde

Comentarios