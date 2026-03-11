Sueldo de empleadas domesticas: quiénes pueden acceder al bono del 30%

Luego de las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se terminó de definir el esquema salarial que rige para este mes. Este incluye un ajuste como pago de sumas extraordinarias.
El beneficio del 30% adicional sobre los salarios mínimos no alcanza a la totalidad de los trabajadores, ya que responde específicamente al concepto de zona desfavorable. Este suplemento salarial resulta obligatorio para todo el personal que cumpla sus funciones laborales en las provincias del sur del país, donde el costo de vida y las condiciones climáticas justifican esta compensación legal.
Quiénes puede cobrar el bono del 30%
Según la normativa vigente, este plus corresponde a quienes trabajen en las provincias de:
-La Pampa
-Río Negro
-Chubut
-Neuquén
-Santa Cruz
-Tierra del Fuego
-Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)
Aumentos y bonos confirmados para el mes
En marzo entra en vigencia el segundo tramo del incremento pactado, el cual establece un 1,5% acumulativo sobre los importes de febrero. Con esta medida, el sector finaliza el primer trimestre del año alcanzando una actualización total del 3%, ajustando las escalas salariales para todas las categorías del rubro de manera escalonada.
Bajo este nuevo esquema, el personal de la quinta categoría destinado a tareas generales percibe un valor por hora de $3.348,37 con retiro, mientras que el haber mensual para esta misma escala asciende a $410.773,52. Junto al salario básico y el adicional por zona desfavorable, los empleadores deben liquidar la segunda cuota del bono extraordinario no remunerativo, cuyo valor final se determina según la carga horaria semanal cumplida por el trabajador.
-8.000 pesos para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.
-11.500 pesos para jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.
-20.000 pesos para aquellos que superan las 16 horas semanales.