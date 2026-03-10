Secciones
Tristeza en el fútbol argentino: falleció el papá de Pablo Aimar

Ricardo "Payo" Aimar fue una figura histórica del fútbol regional cordobés y estaba internado desde hacía tiempo por problemas de salud.

LUTO. Ricardo “Payo” Aimar fue una figura histórica del fútbol de Río Cuarto y padre de Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina. LUTO. Ricardo “Payo” Aimar fue una figura histórica del fútbol de Río Cuarto y padre de Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina.
Hace 37 Min

El fútbol argentino atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Ricardo Tomás “Payo” Aimar, padre de Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina. La noticia se confirmó este martes y provocó un fuerte impacto en el ambiente deportivo, especialmente en la ciudad de Río Cuarto.

Aimar se encontraba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto, donde recibía tratamiento por problemas de salud que arrastraba desde hacía varios años.

El “Payo”, como se lo conocía en el ambiente futbolero, fue una figura destacada del fútbol cordobés durante las décadas del 60 y 70. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de varios clubes de la región, entre ellos Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y, especialmente, el Club Atlético Banda Norte, institución con la que quedó más identificado y donde se transformó en uno de los jugadores más recordados.

Su trayectoria como futbolista se extendió entre 1967 y 1982. También tuvo pasos por Sportivo Belgrano de San Francisco, Newell’s de Rosario y Belgrano. Tras retirarse, continuó ligado al deporte como entrenador y formador de jóvenes futbolistas.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1973, cuando integró el cuerpo técnico de la Selección de Río Cuarto que se consagró campeona del Campeonato Argentino de Ligas.

La noticia de su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida. El club Belgrano expresó sus condolencias a través de redes sociales: “Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo ‘Payo’ Aimar, ex jugador del club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D.”.

Estudiantes de Río Cuarto también manifestó su pesar con un mensaje dirigido a la familia: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo ‘Payo’ Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad”.

La Asociación del Fútbol Argentino también se sumó a los mensajes. A través de sus redes sociales, la entidad expresó su “más sentido dolor” por el fallecimiento del padre del exfutbolista y actual entrenador del seleccionado nacional.

La familia Aimar ya había atravesado un momento difícil en octubre de 2022, cuando murió Mary Giordano, esposa de Ricardo y madre de Pablo y Andrés.

Temas CórdobaSelección Argentina de fútbolClub Atlético BelgranoPablo AimarArgentinaEstudiantes de Río Cuarto
