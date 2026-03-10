Tristeza en el fútbol argentino: falleció el papá de Pablo Aimar

El “Payo”, como se lo conocía en el ambiente futbolero, fue una figura destacada del fútbol cordobés durante las décadas del 60 y 70. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de varios clubes de la región, entre ellos Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y, especialmente, el Club Atlético Banda Norte, institución con la que quedó más identificado y donde se transformó en uno de los jugadores más recordados.