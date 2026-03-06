Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Durante el año 2025, Caja Popular de Ahorros implementó un sistema de gestión de la calidad en su Seguro Escolar, en el cual se hicieron unas series de mejoras a los procesos, se realizaron auditorías internas y se hizo una auditoría con el ente certificador IRAM que culminó el 15/12/2025 mediante la cual se obtuvo, durante el año 2025, Caja Popular de Ahorros implementó un sistema de gestión de la calidad en su Seguro Escolar, en el cual se hicieron unas series de mejoras a los procesos, se realizaron auditorías internas y se hizo una auditoría con el ente certificador IRAM que culminó el 15/12/2025 mediante la cual se obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos: