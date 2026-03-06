Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Por tercer año consecutivo, Caja Popular de Ahorros reafirma su compromiso con la comunidad educativa acompañando a cada estudiante con el Seguro Escolar Universal, Integral y Gratuito, una política pública sostenida con el respaldo del Gobierno de Tucumán.
Este programa garantiza cobertura total en todo el territorio provincial, asegurando igualdad de acceso y protección para cada alumno, sin distinción, en cada rincón de Tucumán. Se trata de una decisión estratégica que pone al Estado presente donde más importa: en el cuidado y la seguridad de nuestros niños y jóvenes.
Con un sistema de atención personalizada y acompañamiento permanente, el seguimiento se realiza desde el momento en que ocurre el siniestro hasta el alta definitiva, brindando contención, orientación y respuesta inmediata a las familias, mediante asistencialismo, atención médica prioritaria, fisioterapia -en caso de ser necesario- y controles médicos, entre otros servicios.
Nuestro equipo trabaja las 24 horas, todos los días del año, asegurando cercanía, eficiencia y compromiso. Además, brinda capacitación tanto a docentes como estudiantes, para saber cómo actuar ante accidentes que puedan surgir.
Durante el año 2025, Caja Popular de Ahorros implementó un sistema de gestión de la calidad en su Seguro Escolar, en el cual se hicieron unas series de mejoras a los procesos, se realizaron auditorías internas y se hizo una auditoría con el ente certificador IRAM que culminó el 15/12/2025 mediante la cual se obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos:
Emisión de pólizas, tramitación, monitoreo y cierre del siniestro. Gestión de atención telefónica, registración de denuncias y tramitación inicial del siniestro. Gestión de seguimiento de las prestaciones médicas al siniestrado. Para el Seguro Escolar "Clase Protegida" de alumnos de todos los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia de Tucumán.
El Seguro Escolar de Caja Popular de Ahorros, no es solo una cobertura: es una expresión concreta de un Estado que acompaña, protege y cuida, fortaleciendo el derecho a una educación segura y garantizando tranquilidad a cada familia tucumana.