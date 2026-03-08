Secciones
Tuqui 10: conocé los resultados de este 8 de marzo

En el apartado Seguro Sale, un apostador de San Miguel de Tucumán resultó beneficiado con un premio de $9.397.012.

Hace 16 Min

El sorteo N°169 del juego Tuqui 10, realizado el 8 de marzo de 2026 por la Caja Popular de Ahorros, volvió a dejar vacante el pozo principal y el premio acumulado continúa en ascenso.

En esta ocasión, los números favorecidos fueron 02, 04, 05, 09, 11, 13, 14, 17, 19 y 20, pero ningún apostador logró acertar la combinación completa, por lo que el premio mayor de $100.540.290,56 quedó sin ganador. De esta manera, el pozo millonario acumulado asciende ahora a $131.974.232,32 para el próximo sorteo.

La expectativa crece de cara al sorteo del 15 de marzo de 2026, que se jugará con cartón gris, y que además contará con un Seguro Sale estimado en $9.671.982,08, destinado a premiar a quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos en caso de que el premio principal vuelva a quedar vacante.

En el apartado Seguro Sale, un apostador de San Miguel de Tucumán resultó beneficiado con un premio de $9.397.012,48.

Por otra parte, el juego también entregó premios en la categoría Número de Cartón, donde diez participantes se llevaron $700.000 cada uno. Los cartones ganadores fueron: 191187, 118122, 130750, 111797, 184781, 186211, 180498, 172456, 156576 y 180126.

Asimismo, el Sorteo Especial otorgó $40.000 a cinco beneficiarios: María Taboada, Nancy Roldán, Carlos Valdez, Mirana Coria y Elsa Roldán.

Con el pozo acumulado superando los 131 millones de pesos, el próximo sorteo promete mantener la expectativa entre los apostadores que buscan convertirse en el próximo ganador del millonario premio.

