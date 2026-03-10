Secciones
Lisandro Catalán, sobre la suspensión de clases: "Mientras la política se agranda, la educación de nuestros chicos se deteriora"

El dirigente libertario cuestionó que los estudiantes se queden sin clases por problemas de infraestructura y apuntó contra décadas de mala administración de los recursos públicos.

Lisandro Catalán.
Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce del gobierno tras la decisión de la ministra de Educación, Susana Montaldo, de suspender nuevamente las clases en la provincia.

Cuestionó que, una vez más, miles de alumnos se queden sin clases por problemas de infraestructura y apuntó contra décadas de mala administración de los recursos públicos. “Otra vez en Tucumán la decisión es suspender las clases. El año pasado fue por el frío. Hoy nos encontramos con que las escuelas están tapadas por agua”, expresó el dirigente libertario.

En ese sentido, sostuvo que la situación evidencia las prioridades equivocadas de la dirigencia política provincial. “La ministra se ve obligada a dejar a cientos de chicos sin clases porque durante décadas los recursos públicos se destinaron al gasto político en lugar de a las verdaderas prioridades: escuelas en condiciones, vidrios en las aulas, caminos transitables e infraestructura básica”, afirmó.

También cuestionó el crecimiento de la estructura política mientras se deterioran los servicios esenciales. “Mientras la política se agranda, la educación de nuestros chicos se deteriora”, remarcó.

Por último, Catalán sostuvo que la provincia necesita un cambio profundo en la asignación de recursos públicos. “Tucumán necesita menos privilegios para la política y más inversión en lo que realmente importa”, concluyó.

