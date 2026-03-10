Lisandro Catalán, sobre la suspensión de clases: "Mientras la política se agranda, la educación de nuestros chicos se deteriora"

Cuestionó que, una vez más, miles de alumnos se queden sin clases por problemas de infraestructura y apuntó contra décadas de mala administración de los recursos públicos. “Otra vez en Tucumán la decisión es suspender las clases. El año pasado fue por el frío. Hoy nos encontramos con que las escuelas están tapadas por agua”, expresó el dirigente libertario.