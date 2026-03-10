Secciones

Preocupación por la crecida del río Salí: analizan abrir las compuertas del embalse Río Hondo

El escenario genera preocupación en Santiago del Estero y en el interior provincial, ya que en los últimos días el río ya presentaba una crecida considerable.

Hace 1 Hs

El fuerte temporal que se registró este martes provocó una complicaciones en diferentes zonas del territorio tucumano, provocando anegamientos y daños que afectaron tanto a áreas urbanas como rurales.

Según se informó, todo ese volumen hídrico comenzó a desplazarse hacia el norte de Santiago del Estero y desemboca en el Embalse Río Hondo, lo que obligaría a las autoridades a evaluar la posible apertura de compuertas para liberar parte del caudal acumulado.

De concretarse esa maniobra, un gran volumen de agua sería trasladado río abajo a través del Río Dulce, avanzando posteriormente hacia la capital santiagueña y otras localidades ubicadas a la vera del cauce.

El escenario genera preocupación en Santiago del Estero y en el interior provincial, ya que en los últimos días el río ya presentaba una crecida considerable. Con las nuevas precipitaciones y el impacto de las inundaciones registradas en Tucumán, se espera que el caudal aumente significativamente en las próximas horas, consignó El Liberal. 

De acuerdo con los datos relevados, el Embalse Río Hondo erogaba 927 metros cúbicos por segundo, con un corte de 1206 m³/s y una cota de 272 metros sobre el nivel del mar, parámetros que son monitoreados de cerca ante la posibilidad de mayores descargas de agua.

