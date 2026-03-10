Secciones
DeportesTenis

La extravagante definición con el grip que marcó la eliminación de un tenista en Indian Wells

Alexander Bublik sorprendió al público con un punto poco habitual durante su partido ante el australiano Rinky Hijikata, que terminó avanzando en el Masters 1000.

JUGADA. Alexander Bublik sorprendió al público en Indian Wells al definir un punto utilizando el grip de la raqueta durante su partido frente al australiano Rinky Hijikata. JUGADA. Alexander Bublik sorprendió al público en Indian Wells al definir un punto utilizando el grip de la raqueta durante su partido frente al australiano Rinky Hijikata. Captura video
Hace 1 Hs

Un punto insólito, una curiosa reacción y una derrota que dejó al descubierto la otra cara del espectáculo. Alexander Bublik volvió a ser protagonista en el Masters 1000 de Indian Wells, pero esta vez por una jugada extravagante que terminó quedando como una anécdota dentro de su eliminación ante Rinky Hijikata.

El australiano, número 117 del ranking y proveniente de la qualy, firmó el mejor triunfo de su carrera al derrotar al kazajo por 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 en un partido que se extendió durante dos horas y 38 minutos. El resultado lo depositó en los octavos de final del torneo californiano y significó su primera victoria frente a un jugador ubicado en el top 10.

Uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió en el set decisivo. Con el marcador 1-1 y Hijikata al servicio, Bublik avanzó hacia la red y resolvió el punto de una manera poco habitual: tomó la raqueta por el aro y golpeó la pelota con el grip. La devolución sorprendió a todos y el público reaccionó con asombro ante una maniobra que pareció más propia de un truco que de un punto de alto nivel.

Hijikata observó la acción sin hacer gestos ni reclamos. Prefirió mantener la concentración y continuar con el partido, que se mantenía equilibrado en ese momento. Con el correr de los games, el australiano terminó imponiendo su juego para cerrar una victoria que quedará como la más importante de su carrera hasta ahora.

El duelo ya venía cargado de tensión. Tras perder el tie break del segundo set, Bublik descargó su frustración golpeando la raqueta varias veces contra el piso, una reacción que anticipó el clima que dominaría el tramo final del encuentro.

Para Hijikata, el triunfo también tuvo sabor a revancha. 12 meses atrás había caído ante el mismo rival en el Challenger de Phoenix, pero esta vez logró revertir la historia en uno de los escenarios más importantes del circuito. Antes de este duelo ya había dado otro golpe en el torneo al eliminar a Luciano Darderi.

La victoria le permite al australiano escalar hasta el puesto 95 del ranking ATP en vivo y acercarse nuevamente al top 100, una posición que no ocupaba desde agosto de 2025. En la próxima ronda se enfrentará con Cameron Norrie, campeón de Indian Wells en 2021.

Bublik, en cambio, se despide antes de lo esperado de un torneo en el que llegaba con confianza tras haber conquistado el ATP 250 de Hong Kong a comienzos de la temporada.

Temas Estados Unidos de AméricaCaliforniaMasters de Indian Wells
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
3

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
4

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
6

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Más Noticias
El estreno del Emperador: Falcioni debuta en Atlético con el objetivo de enderezar el rumbo

El estreno del "Emperador": Falcioni debuta en Atlético con el objetivo de enderezar el rumbo

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

Así será La Bombonera del futuro: el ambicioso plan de Boca Juniors para sumar una cuarta bandeja

La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

La mítica Renault Fuego de Diego Maradona está a la venta: la historia del auto que manejó el Diez y hoy vale una fortuna

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

Agenda de TV: juegan Independiente y Racing por el Apertura y comienzan los octavos en la Champions League

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Comentarios