La extravagante definición con el grip que marcó la eliminación de un tenista en Indian Wells

Uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió en el set decisivo. Con el marcador 1-1 y Hijikata al servicio, Bublik avanzó hacia la red y resolvió el punto de una manera poco habitual: tomó la raqueta por el aro y golpeó la pelota con el grip. La devolución sorprendió a todos y el público reaccionó con asombro ante una maniobra que pareció más propia de un truco que de un punto de alto nivel.