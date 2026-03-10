Una ex Gran Hermano confesó que su empresa obtuvo obras del Procrear tras hablar con Alberto Fernández

La ex participante de Gran Hermano Argentina, Lorena González del Valle, afirmó que mantuvo una relación con el expresidente Alberto Fernández y aseguró que, tras un contacto directo con él durante la pandemia, su empresa constructora obtuvo adjudicaciones de obra pública a través del programa Procrear.
La empresaria relató en una entrevista con el canal de streaming Border que, luego de plantearle al entonces mandatario la situación de obras paralizadas en su empresa, fue derivada al entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien le indicó que participara en licitaciones oficiales.
Según explicó, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, terminó obteniendo cuatro adjudicaciones para la construcción de viviendas sociales en distintos municipios del conurbano bonaerense.
Cómo se dieron las licitaciones
De acuerdo con el testimonio de González, la empresa participó en entre nueve y diez procesos licitatorios vinculados al plan Procrear y resultó seleccionada en cuatro de ellos.
La ex participante del reality explicó que el contacto con Ferraresi se produjo luego de hablar directamente con el presidente. Durante una reunión en el ministerio, el funcionario le habría planteado que su compañía podría ser “priorizada” si cumplía con todos los requisitos técnicos y administrativos.
Según recordó, el ministro le dijo que primero debían verificar las obras previas y realizar las cotizaciones correspondientes antes de avanzar con cualquier adjudicación.
Tras ese encuentro, el equipo de la constructora trabajó durante días preparando propuestas para distintas licitaciones. Finalmente, la empresa logró quedarse con cuatro proyectos habitacionales.
La relación con Alberto Fernández
Durante la entrevista, González también confirmó por primera vez públicamente que mantuvo una relación sentimental con Fernández.
“Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia”, afirmó.
Según relató, el vínculo comenzó antes de que el dirigente asumiera la presidencia y coincidió con el período en que mantenía su relación con Fabiola Yañez, quien años después denunció al exmandatario por violencia de género.
La empresaria también contó que durante la pandemia, cuando las obras de su compañía estaban paralizadas, decidió pedirle ayuda directamente al presidente.
“Le escribí y le pedí si podía intervenir por la cantidad de obras frenadas que teníamos”, explicó. De acuerdo con su relato, Fernández le propuso reunirse y le pidió un informe con el detalle de los proyectos que podían reactivarse con los protocolos sanitarios vigentes.
Las obras adjudicadas
Según información publicada por la propia empresa, Niro Construye SA desarrolló distintos proyectos habitacionales vinculados al Procrear.
Entre ellos figuran:
240 viviendas en Esteban Echeverría
512 viviendas en Wilde, en el municipio de Avellaneda
321 viviendas en el proyecto Piñeyro Rivadavia
128 viviendas en Piñeyro Entre Ríos
Además, la compañía habría obtenido contratos adicionales para proyectos habitacionales en Luján y Martín Coronado.
González sostuvo que, pese a las adjudicaciones, las obras no resultaron económicamente favorables para la empresa y aseguró que quedaron pagos pendientes por parte del Estado.
Quién es Lorena González del Valle
Lorena González del Valle participó en la primera edición de Gran Hermano Argentina, emitida en 2001 por Telefe y conducida por Soledad Silveyra.
Fue la primera eliminada del reality, tras permanecer apenas 14 días en la casa con el 68% de los votos del público.
Luego de su salida del programa, atravesó problemas personales y fobia social que se agravaron con la exposición mediática. Con el tiempo se alejó de los medios y se dedicó al sector de la construcción, actividad desde la cual posteriormente participó en proyectos vinculados a la obra pública.