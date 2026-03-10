Secciones
Política

Una ex Gran Hermano confesó que su empresa obtuvo obras del Procrear tras hablar con Alberto Fernández

Lorena González del Valle aseguró que, tras hablar con el entonces presidente durante la pandemia, su constructora obtuvo cuatro adjudicaciones de viviendas del programa Procrear.

Alberto Fernández benefició a la constructora de una ex participantes de Gran Hermano. Alberto Fernández benefició a la constructora de una ex participantes de Gran Hermano.
Hace 1 Hs

La ex participante de Gran Hermano Argentina, Lorena González del Valle, afirmó que mantuvo una relación con el expresidente Alberto Fernández y aseguró que, tras un contacto directo con él durante la pandemia, su empresa constructora obtuvo adjudicaciones de obra pública a través del programa Procrear.

La empresaria relató en una entrevista con el canal de streaming Border que, luego de plantearle al entonces mandatario la situación de obras paralizadas en su empresa, fue derivada al entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien le indicó que participara en licitaciones oficiales.

Según explicó, la constructora Niro Construye SA, creada junto a su exmarido, terminó obteniendo cuatro adjudicaciones para la construcción de viviendas sociales en distintos municipios del conurbano bonaerense.

Cómo se dieron las licitaciones

De acuerdo con el testimonio de González, la empresa participó en entre nueve y diez procesos licitatorios vinculados al plan Procrear y resultó seleccionada en cuatro de ellos.

La ex participante del reality explicó que el contacto con Ferraresi se produjo luego de hablar directamente con el presidente. Durante una reunión en el ministerio, el funcionario le habría planteado que su compañía podría ser “priorizada” si cumplía con todos los requisitos técnicos y administrativos.

Según recordó, el ministro le dijo que primero debían verificar las obras previas y realizar las cotizaciones correspondientes antes de avanzar con cualquier adjudicación.

Tras ese encuentro, el equipo de la constructora trabajó durante días preparando propuestas para distintas licitaciones. Finalmente, la empresa logró quedarse con cuatro proyectos habitacionales.

La relación con Alberto Fernández

Durante la entrevista, González también confirmó por primera vez públicamente que mantuvo una relación sentimental con Fernández.

“Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia”, afirmó.

Según relató, el vínculo comenzó antes de que el dirigente asumiera la presidencia y coincidió con el período en que mantenía su relación con Fabiola Yañez, quien años después denunció al exmandatario por violencia de género.

La empresaria también contó que durante la pandemia, cuando las obras de su compañía estaban paralizadas, decidió pedirle ayuda directamente al presidente.

“Le escribí y le pedí si podía intervenir por la cantidad de obras frenadas que teníamos”, explicó. De acuerdo con su relato, Fernández le propuso reunirse y le pidió un informe con el detalle de los proyectos que podían reactivarse con los protocolos sanitarios vigentes.

Las obras adjudicadas

Según información publicada por la propia empresa, Niro Construye SA desarrolló distintos proyectos habitacionales vinculados al Procrear.

Entre ellos figuran:

240 viviendas en Esteban Echeverría

512 viviendas en Wilde, en el municipio de Avellaneda

321 viviendas en el proyecto Piñeyro Rivadavia

128 viviendas en Piñeyro Entre Ríos

Además, la compañía habría obtenido contratos adicionales para proyectos habitacionales en Luján y Martín Coronado.

González sostuvo que, pese a las adjudicaciones, las obras no resultaron económicamente favorables para la empresa y aseguró que quedaron pagos pendientes por parte del Estado.

Quién es Lorena González del Valle

Lorena González del Valle participó en la primera edición de Gran Hermano Argentina, emitida en 2001 por Telefe y conducida por Soledad Silveyra.

Fue la primera eliminada del reality, tras permanecer apenas 14 días en la casa con el 68% de los votos del público.

Luego de su salida del programa, atravesó problemas personales y fobia social que se agravaron con la exposición mediática. Con el tiempo se alejó de los medios y se dedicó al sector de la construcción, actividad desde la cual posteriormente participó en proyectos vinculados a la obra pública.

Temas Alberto FernándezGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
3

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
4

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
6

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Más Noticias
El estado de situación es complicado: Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Comentarios