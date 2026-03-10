Condenaron a la "narcomodelo" salteña: la defensa de la joven la comparó con la mujer de Pablo Escobar

El argumento de la "Esposa de Escobar"

Durante el juicio, que se extendió por dos semanas, la defensa de Oliva intentó una jugada desesperada. El abogado Alexis Rambert Ríos comparó a su clienta con Victoria Eugenia Henao, la viuda de Pablo Escobar: "Ella estaba enamorada... desconocía el verdadero alcance de los negocios de su marido". Sostuvo que Martina estaba "cegada por el amor" y que su único pecado fue la ingenuidad de prestar sus cuentas bancarias a Tolaba porque él no estaba bancarizado. "Ella estaba enamorada... era como Victoria Eugenia Henao, la esposa de Pablo Escobar, que desconocía el verdadero alcance de los negocios de su marido", argumentó el abogado.