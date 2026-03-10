Qué dijo Colapinto tras su debut con Alpine en la nueva temporada de la Fórmula 1

“Pude evitar lo que podría haber sido un choque grande al comienzo. La salida de Liam fue lenta y pasé muy justo entre su auto y el muro. Fue una situación muy límite, pero por suerte reaccioné rápido y pude seguir en carrera”, comentó el piloto argentino. Incluso reconoció que, al ver la repetición de la acción, todavía se sorprende por lo cerca que estuvo todo.