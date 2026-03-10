Qué dijo Colapinto tras su debut con Alpine en la nueva temporada de la Fórmula 1

Tras el estreno de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, el equipo Alpine tendrá pocos días para analizar lo ocurrido y preparar la próxima cita del calendario. El foco ya está puesto en el Gran Premio de China del fin de semana, y la escudería difundió las impresiones de sus pilotos, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.
Colapinto analizó lo ocurrido en Melbourne y recordó la maniobra que protagonizó en la largada, cuando logró esquivar un posible accidente tras la lenta salida de Liam Lawson. El argentino explicó que reaccionó rápidamente para evitar el contacto y pasar entre el auto rival y el muro del pit lane, una acción que luego generó elogios entre analistas y fanáticos.
“Pude evitar lo que podría haber sido un choque grande al comienzo. La salida de Liam fue lenta y pasé muy justo entre su auto y el muro. Fue una situación muy límite, pero por suerte reaccioné rápido y pude seguir en carrera”, comentó el piloto argentino. Incluso reconoció que, al ver la repetición de la acción, todavía se sorprende por lo cerca que estuvo todo.
Más allá de ese momento, Colapinto remarcó que la carrera permitió obtener información valiosa sobre el comportamiento del A526 en ritmo de competencia. Según explicó, el equipo pudo sacar conclusiones importantes sobre el potencial del auto frente a sus rivales directos.
La carrera en Melbourne no fue sencilla para el argentino. Antes de la largada debió afrontar una penalización producto de un error del equipo en la preparación previa, lo que complicó su estrategia desde el inicio. Aun así, eligió enfocarse en el trabajo colectivo de la escudería.
“El arranque del campeonato fue duro y no era lo que queríamos. La penalización nos puso en una situación complicada desde el principio, pero es algo de lo que todos vamos a aprender. Lo importante es mantenernos unidos como equipo, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles”, expresó.
Pensando en lo que viene, Colapinto señaló que el desafío en Shanghái será aún mayor, ya que el fin de semana incluirá la primera carrera Sprint de la temporada. Ese formato reduce considerablemente el tiempo de trabajo previo en pista.
“Llegamos a Shanghái con la intención de aprovechar todo lo que aprendimos en Australia. Con el formato Sprint sólo tendremos una hora de práctica el viernes para entender el comportamiento del auto en el circuito, así que habrá que adaptarse rápido. Va a ser un desafío importante para todos los equipos”, explicó.
El argentino finalizó la carrera inaugural del año en la 14ª posición, luego de haber largado desde el puesto 16 y de protagonizar una intensa pelea en pista con el español Carlos Sainz.
Por el lado de Alpine, la jornada dejó un saldo mixto. Mientras Colapinto terminó fuera de la zona de puntos, Gasly logró rescatar una unidad al finalizar décimo. El francés analizó el fin de semana con una mirada moderadamente optimista.
“Después de reflexionar un poco sobre lo ocurrido en Melbourne, tengo sensaciones encontradas, pero en general soy optimista para la próxima carrera”, señaló.
Gasly destacó que el equipo debió luchar durante toda la competencia para mantenerse en la pelea por el top 10 en el circuito de Albert Park. Finalmente, esa pelea le permitió sumar el primer punto del año para la escudería.
“Fue una carrera dura pero entretenida. Tuvimos que esforzarnos mucho para terminar décimos, pero creo que progresamos bastante a lo largo del fin de semana. A medida que entendamos mejor este nuevo coche, podremos seguir mejorando”, explicó el piloto de 30 años.
El francés también se refirió al formato especial que tendrá la próxima fecha del campeonato. El Gran Premio de China contará con una sola sesión de entrenamientos antes de la clasificación para la Sprint, lo que obligará a los equipos a tomar decisiones rápidas.
“Hay muchas cosas nuevas por aprender y algunos equipos parecen estar más avanzados en ese proceso. Aun así, dimos pasos adelante entre el viernes y el domingo en Australia, y eso nos permitió llevarnos un pequeño premio al final del fin de semana”, analizó.
De todas maneras, Gasly reconoció que todavía quedan varios aspectos por mejorar en el rendimiento del auto. Según explicó, el equipo ya identificó algunas áreas clave en las que deberá trabajar de cara a las próximas carreras.
“El circuito de Shanghái es muy interesante, con curvas largas y zonas de frenada fuerte. Será importante adaptarnos rápido y aprovechar cada sesión. Tenemos claro que todavía hay margen para mejorar y vamos a seguir trabajando para lograrlo”, concluyó.