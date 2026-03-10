Secciones
Boca recibe a San Lorenzo: un clásico de alta tensión entre bajas, urgencias y cuentas por saldar

El "Xeneize" buscará reafirmar su recuperación ante un rival que llega con una idea clara: presionar, incomodar y pelear el partido en cada sector.

Hace 2 Hs

Este miércoles a partir de las 19.45, Boca y San Lorenzo se enfrentarán en La Bombonera, en lo que será uno de los cruces más atractivos de la fecha 10 del torneo Apertura, con realidades distintas pero necesidades similares. El equipo de Claudio Úbeda llega revitalizado tras la goleada 3-0 sobre Lanús, resultado que le permitió acomodarse en la Zona A y recuperar confianza luego de un inicio irregular. En ese contexto, el cuerpo técnico tomó una postura firme frente a la seguidilla de lesiones musculares: no bajar la intensidad de los entrenamientos.

Pese a las bajas de Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos y Ángel Romero, en Boca sostienen que las molestias no alteran la planificación y que la exigencia física es parte del camino para construir un equipo capaz de sostener el ritmo en la doble competencia que se viene, con la Copa Libertadores en el horizonte.

Además, el clásico tendrá un condimento especial por la presencia en Boca de cuatro futbolistas con pasado en San Lorenzo: Agustín Martegani, Malcolm Braida, el propio Romero y Adam Bareiro.

De todos ellos, el paraguayo Bareiro es el que llega con impacto inmediato, ya que marcó dos goles en sus primeros tres partidos y aparece como una de las cartas ofensivas más interesantes del “Xeneize” en el torneo.

El planteo de San Lorenzo

Del otro lado, San Lorenzo intentará dar el golpe y cortar una racha adversa en los clásicos bajo la conducción de Damián Ayude. El entrenador fue claro al explicar la receta para competir: cortar circuitos, presionar, correr a Boca y hacerlo sentir incómodo. También remarcó la importancia emocional del partido y puso el foco en controlar a Leandro Paredes y Tomás Aranda.

El “Ciclón” acumula cuatro partidos sin perder, aunque con varios empates, y busca una victoria que lo fortalezca. La última vez que se enfrentaron fue en agosto de 2024, con triunfo de Boca por 3-2; la última alegría azulgrana en Brandsen fue en julio de 2021.

