Boca recibe a San Lorenzo: un clásico de alta tensión entre bajas, urgencias y cuentas por saldar

Este miércoles a partir de las 19.45, Boca y San Lorenzo se enfrentarán en La Bombonera, en lo que será uno de los cruces más atractivos de la fecha 10 del torneo Apertura, con realidades distintas pero necesidades similares. El equipo de Claudio Úbeda llega revitalizado tras la goleada 3-0 sobre Lanús, resultado que le permitió acomodarse en la Zona A y recuperar confianza luego de un inicio irregular. En ese contexto, el cuerpo técnico tomó una postura firme frente a la seguidilla de lesiones musculares: no bajar la intensidad de los entrenamientos.