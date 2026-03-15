Las tormentas eléctricas están condicionadas por el suelo, los vientos y la humedad

El objetivo principal del estudio fue investigar cómo la combinación entre la humedad del suelo y el cambio vertical del viento puede favorecer el desarrollo de tormentas extremas. Eso se propuso el equipo formado por especialistas del Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido, el Centro Nacional de Observación de la Tierra y la Universidad Técnica de Viena, Austria. La investigación se enfocó en África subsahariana, donde suelos muy secos y vientos fuertes coexisten con frecuencia. Si bien tomaron una región concreta de estudio, los resultados son aplicables al resto de las latitudes.



Los investigadores propusieron que los cambios bruscos de humedad en el suelo generan pequeñas corrientes de aire, que junto con ciertas direcciones del viento, pueden activar la formación de tormentas en áreas muy localizadas. En el aspecto de la humedad, Tucumán tiene altos porcentajes.

La provincia posee una transición constante entre zonas de cultivo/monte (húmedas) y áreas urbanas o campos preparados (más secos).