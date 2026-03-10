San Martín busca respuestas en el medio: Yllana analiza variantes antes del duelo con Nueva Chicago

Con el duelo frente a Nueva Chicago cada vez más cerca, el desafío para San Martín (y para su entrenador) será encontrar el equilibrio entre la reacción que mostró en el complemento frente a Deportivo Maipú y la necesidad de construir un funcionamiento más estable desde el inicio. Porque si algo dejó claro aquel partido es que el equipo tiene carácter para levantarse en la adversidad. Ahora el objetivo será diferente; lograr que esa intensidad aparezca desde el primer minuto y no cuando el partido ya exige una remontada.