Aunque se habló de una comunidad vibrante de 1,6 millones de agentes, la investigación reveló que el número real es considerablemente menor. Más aún, la participación parece estar fuertemente influenciada por humanos que incitan (o en algunos casos ordenan) a sus agentes a publicar determinadas cosas. Karissa Bell, reportera senior en Engadget, fue contundente al respecto: "La realidad es que no tenemos ni idea de cuánta influencia tienen las personas tras la tecnología. Podrían estar dándoles instrucciones muy específicas para que hagan publicaciones con ciertas ideas".