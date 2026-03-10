Encuesta: ¿Estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís un modelo basado en la monogamia?
En los últimos años, cada vez más parejas se animan a discutir modelos de relación que se apartan de la estructura tradicional. En ese contexto, el debate sobre abrir la pareja se instaló con fuerza y genera opiniones divididas. Mientras algunas personas consideran que puede fortalecer la confianza y la comunicación, otras creen que pone en riesgo la estabilidad emocional del vínculo.
Las relaciones afectivas no son todas iguales y están atravesadas por múltiples variables: expectativas, acuerdos previos, formas de vivir la sexualidad, experiencias personales y la importancia que cada uno le otorga a la monogamia. Para algunos, el compromiso exclusivo sigue siendo un pilar fundamental; para otros, explorar dinámicas como el poliamor o los vínculos abiertos puede representar una alternativa válida.
En este marco, invitamos a los lectores a participar de una encuesta y compartir su opinión: ¿estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís mantener un modelo basado en la monogamia? La propuesta busca conocer cómo perciben hoy los tucumanos los cambios en las formas de vincularse, en un escenario donde la sexualidad, la confianza y las nuevas formas de amar abren un debate cada vez más presente en la sociedad.