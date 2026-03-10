Encuesta: ¿Estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís un modelo basado en la monogamia?

En este marco, invitamos a los lectores a participar de una encuesta y compartir su opinión: ¿estás de acuerdo con abrir la pareja o preferís mantener un modelo basado en la monogamia? La propuesta busca conocer cómo perciben hoy los tucumanos los cambios en las formas de vincularse, en un escenario donde la sexualidad, la confianza y las nuevas formas de amar abren un debate cada vez más presente en la sociedad.