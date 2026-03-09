El dilema de las dos áreas: la anomalía estadística que condiciona la efectividad de Atlético Tucumán
Un análisis profundo revela que el equipo es capaz de generar volumen de juego pero sufre una fragilidad defensiva considerable, un sistema caótico que Falcioni deberá estabilizar para enderezar el rumbo.
En la física, un sistema de dos cuerpos tiene soluciones predecibles. Sin embargo, al sumar un tercero, el caos se vuelve la norma. Se trata del “problema de los tres cuerpos”, un enigma de la mecánica orbital que describe cómo la interacción de astros genera un sistema caótico e imprevisto. Atlético Tucumán transita hoy su propia anomalía física: el “dilema de las dos áreas”, una realidad hasta ahora incontrolable en el que la pelota, el arco rival y el propio no logran alinearse en una trayectoria armónica.
Esta analogía simboliza el déficit de efectividad que aqueja al “Decano”, tanto en defensa como en ataque. Es como si el equipo orbitara cerca del éxito, pero terminara desintegrándose en las áreas. En otras palabras, la escasez de puntos en 25 de Mayo y Chile se explica por la falta de contundencia en los metros decisivos.
Las estadísticas muestran a un equipo que llega considerablemente al arco enemigo, pero sin concretar con creces. Además, aunque no recibe demasiados remates de su rival, paga excesivamente caro cada llegada. En este sistema de fuerzas opuestas, el síndrome se sintetiza en una producción de nueve goles a favor (cuatro de penal) frente a 13 en contra, una diferencia negativa que lo deposita con cinco unidades en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones de la zona B del torneo Apertura.
El área propia
Los datos analíticos son contundentes al diseccionar este fenómeno. En el apartado defensivo, el equipo que ahora dirige Julio César Falcioni aparece como el segundo peor equipo de la Liga Profesional en cuanto a efectividad, según los registros de Data Moroni, una cuenta destacada en redes sociales (X e Instagram) dedicada al análisis y a la recopilación de estadísticas de fútbol argentino.
La estadística marca que el equipo recibe un gol cada 5,5 remates del rival, una fragilidad que sólo es superada por Newell’s, que ostenta un registro de un tanto encajado cada 5,4 disparos. La preocupación se agiganta al notar que el conjunto tucumano se encuentra entre los siete equipos del torneo que menos disparos reciben por partido. Es decir, la estructura defensiva general funciona, pero la valla parece colapsar ante la mínima presión.
Esta tendencia de vulnerabilidad se refleja también en las estadísticas individuales de Luis Ingolotti. Según los números de Data Atlético (una cuenta de X que sigue la campaña del “Decano”), el arquero promedia 1,6 goles concedidos por cada 90 minutos y apenas ha logrado mantener dos vallas invictas. Quizás el dato más revelador sea el de goles evitados, que se sitúa en -3,4; lo que indica que le han convertido más de lo que la probabilidad de los remates sugería originalmente. Con un porcentaje de atajadas del 45,8% y un promedio de 1,4 intervenciones por partido, la conclusión es significativa: el arco “decano” se ha convertido en una singularidad en la que se recibe virtualmente un gol cada dos remates que van a puerta.
El área rival
En el apartado ofensivo, el panorama es menos desalentador en volumen, pero igual de ineficaz en impacto. El problema de una de las áreas de Atlético se hace presente al figurar entre los nueve equipos que más rematan al arco en la Liga Profesional, con 91 intentos totales.
Si bien se ubica a mitad de tabla en cuanto a efectividad general, necesitando 10,1 remates para convertir un gol, es imperioso aclarar que cuatro de esas conquistas llegaron desde el punto del penal. Esto desnuda que el equipo es capaz de generar una buena cantidad de situaciones de gol, pero se desvía de su trayectoria justo antes de impactar el objetivo en acciones de juego fluido. “Solamente nos falta el gol”, dijo alguna vez el ex entrenador Hugo Colace. Los datos, hoy, parecen darle la razón.
Finalmente, existe una métrica de Data Moroni que termina de sostener esta hipótesis de desequilibrio sistémico. En el balance neto entre el peligro generado y el peligro recibido, el “Decano” se sitúa un poco por encima de la media de los equipos de la categoría, algo que no se refleja en la tabla real de puntos, en la que el equipo se ubica entre los últimos lugares. Esto demuestra que el trabajo a mejorar tal vez no reside en la gestación de juego ni en el dibujo táctico; el problema podría no ser el trayecto, sino el destino. El déficit principal está localizado en las dos áreas, esos puntos críticos donde las leyes de la lógica futbolística parecen romperse.
Es precisamente allí, en la zona de fuego, donde Falcioni deberá poner manos a la obra con mayor urgencia. El desafío del “Emperador” será estabilizar este sistema caótico para que el corazón de 25 de Mayo y Chile vuelva a latir con la previsibilidad de un equipo con aspiraciones. Falcioni asume el rol del científico que debe reconciliar las fuerzas en conflicto: cerrar el agujero negro en el arco propio y devolverle la masa crítica a la delantera. Si no logra alinear estos dos cuerpos, el “Decano” amenaza a seguir a la deriva, prisionero de un dilema físico que hoy lo arrastra hacia el fondo de la tabla.