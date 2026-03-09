El dilema de las dos áreas: la anomalía estadística que condiciona la efectividad de Atlético Tucumán

Esta tendencia de vulnerabilidad se refleja también en las estadísticas individuales de Luis Ingolotti. Según los números de Data Atlético (una cuenta de X que sigue la campaña del “Decano”), el arquero promedia 1,6 goles concedidos por cada 90 minutos y apenas ha logrado mantener dos vallas invictas. Quizás el dato más revelador sea el de goles evitados, que se sitúa en -3,4; lo que indica que le han convertido más de lo que la probabilidad de los remates sugería originalmente. Con un porcentaje de atajadas del 45,8% y un promedio de 1,4 intervenciones por partido, la conclusión es significativa: el arco “decano” se ha convertido en una singularidad en la que se recibe virtualmente un gol cada dos remates que van a puerta.