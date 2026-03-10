Siete arcángeles: significados y funciones para invocarlos y pedir protección

Según el sitio Holy Art, desde la antigüedad se considera que los cielos se organizan en una especie de Corte celestial. Los ángeles, en este sentido, tienen diferentes grados y algunos pertenecen a las esferas más elevadas. Este es el caso de los arcángeles, que tienen tareas similares a las de los ángeles, pero que, en definitiva, logran empresas mucho mayores e importantes.
La terminación de los nombres de los arcángeles, según la página, hace referencia directa a Dios. El sufijo “El”, de hecho, significa “Dios”. Así, por ejemplo, Miguel es "el que no se compara con Dios"; Gabriel es la fortaleza en Dios; y, Rafael, la medicina de Dios. Por su trabajo y función, los arcángeles sirven como intermediarios entre los hombres y las deidades, y sirven como figuras protectoras espirituales.
Aunque cada persona tiene asignado un arcángel –Jofiel para los nacidos los lunes; Chamuel, los martes; Gabriel, los miércoles; Rafael, los jueves; Uriel, los viernes; Zadkiel, los sábados y Miguel, los domingos–, los creyentes también pueden invocar a los demás arcángeles de acuerdo a la situación en la que se encuentren.
Protección y función de los arcángeles
Arcángel Jofiel
Es el arcángel de la inteligencia, la sabiduría y la iluminación. A él hay que acudir en búsqueda de inspiración y concentración. Es ideal hacerle el pedido antes de exámenes, pruebas o en momentos en los que hay que tomar una decisión importante. Día para invocarlo: lunes. Vela: naranja.
Arcángel Chamuel
Es el arcángel del amor. Representa la unión, el confort y los vínculos puros. Su misión es ayudarnos a desarrollar la comprensión, la paciencia y la tolerancia con el otro. Se lo llama a la acción para estimular la armonía en la pareja, pedir por un amor, estimular las relaciones con amigos y compañeros, y proteger contra la envidia. Día para invocarlo: martes. Vela: rosa.
Arcángel Gabriel
Su nombre significa "La fuerza de Dios". Asociado con la pureza, su papel es el del mensajero. A él se le puede pedir capacidad de comunicación y claridad para transmitir conceptos y todo aquello que se quiere decir al otro. Día para invocarlo: miércoles. Vela: blanca.
Arcángel Rafael
Es el arcángel de la salud y la sanación no sólo del cuerpo físico sino, también, del espiritual. Se le puede pedir su acción para sanar enfermedades y problemas de todo tipo, calmar grandes angustias y proteger en salud a nosotros y a quienes queremos. Día para invocarlo: jueves. Vela de color: verde.
Arcángel Uriel
Es el ángel transformador, el que da fuerza frente a las complicaciones. Al convocarlo, se le puede pedir prosperidad, abundancia y tranquilidad económica. También nos asiste ante dificultades laborales. Día para invocarlo: viernes. Vela: amarilla (prosperidad); roja (trabajo).
Arcángel Zadkiel
El ángel de la alegría, la libertad y la diplomacia, nos acompaña en la transmutación de lo negativo en positivo. Se lo invoca para que disuelva situaciones en las que no hay armonía, para que podamos perdonar y para destrabar cosas en las que se complica el avance. Día para invocarlo: sábado. Vela: violeta.
Arcángel Miguel
El más importante de los arcángeles, es el encargado de brindar protección. Él representa el poder, la fuerza y la fe, y trabaja para mantener el orden y el equilibrio. Se lo invoca para pedirle amparo y cuidado; también en el caso de quienes están por comenzar un viaje o un traslado. Día para invocarlo: domingo. Vela: azul.