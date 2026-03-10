Siete arcángeles: significados y funciones para invocarlos y pedir protección

Según el sitio Holy Art, desde la antigüedad se considera que los cielos se organizan en una especie de Corte celestial. Los ángeles, en este sentido, tienen diferentes grados y algunos pertenecen a las esferas más elevadas. Este es el caso de los arcángeles, que tienen tareas similares a las de los ángeles, pero que, en definitiva, logran empresas mucho mayores e importantes.