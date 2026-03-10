“Es una herramienta muy importante”: Leito respaldó a LPF Play en medio del conflicto que rodea a “Chiqui” Tapia

En un contexto marcado por la tensión institucional que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, se refirió al lanzamiento de LPF Play y destacó el proyecto impulsado por la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación de la plataforma se dio mientras el titular de la AFA enfrenta una causa judicial por presunta apropiación indebida de tributos, lo que convirtió cada movimiento dirigencial en un hecho seguido de cerca dentro del fútbol argentino.
En la previa del evento, Leito volvió a respaldar la iniciativa y valoró la importancia de la nueva herramienta para el desarrollo de las distintas categorías del fútbol nacional. “Es una herramienta muy importante que hoy vamos a tener los clubes del fútbol argentino, aun cuando sea una categoría tal vez no superior, como la Nacional B y las demás categorías del fútbol argentino”, expresó el dirigente.
El titular del “Decano” remarcó además que el proyecto representa un punto de partida para el crecimiento del fútbol argentino en los próximos años. “Es el puntapié inicial para lo que podría venir en el desarrollo de los próximos años. Cuando no transferimos los derechos de televisión a las empresas que venían desarrollando este producto, tenemos la responsabilidad de demostrar que esta herramienta puede funcionar”, señaló.
Las declaraciones de Leito se producen además después de que el dirigente ya se manifestara semanas atrás en defensa de Tapia, tras confirmarse el paro del fútbol argentino impulsado por los clubes en respaldo al presidente de la AFA frente al conflicto judicial. En ese contexto, el lanzamiento de LPF Play también fue interpretado como un gesto político dentro del mapa dirigencial del fútbol argentino.
Una plataforma para ampliar la visibilidad del fútbol
Durante sus declaraciones, Leito también destacó el impacto que puede tener la plataforma para otras competencias del fútbol nacional. “El desarrollo de los partidos de reserva, por ejemplo, es muy importante y el hincha se está enganchando. Permitirle al fútbol femenino y a otras categorías poder verse es un boom”, explicó.
El dirigente cerró su análisis con un mensaje de expectativa sobre el futuro del proyecto impulsado por la AFA. “Yo celebro que esto se haya dado, siempre hay un momento justo para tomar decisiones. Dios quiera que en el futuro podamos decir que tomamos la decisión correcta”, concluyó.