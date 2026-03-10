“Es una herramienta muy importante”: Leito respaldó a LPF Play en medio del conflicto que rodea a “Chiqui” Tapia

En un contexto marcado por la tensión institucional que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, se refirió al lanzamiento de LPF Play y destacó el proyecto impulsado por la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación de la plataforma se dio mientras el titular de la AFA enfrenta una causa judicial por presunta apropiación indebida de tributos, lo que convirtió cada movimiento dirigencial en un hecho seguido de cerca dentro del fútbol argentino.