La placa planta de “Gran Hermano” ya eliminó al primer participante del reality

En una gala atípica, el público eligió al primer expulsado de la "placa planta". Con un curioso muñeco de hojas como protagonista, el participante abandonó la casa con más del 50% de los votos negativos.

La placa planta de “Gran Hermano” ya eliminó al primer participante del reality Foto: Telefe
Hace 1 Hs

De la mano de un muñeco gigante hecho de hojas, anoche un nuevo eliminado salió de la casa de “Gran Hermano”. Hace tan solo una semana, Santiago del Moro anunció la implementación en el reality: una nominación para los participantes “planta”, es decir, los que menos interacciones creían que tenían. Por eso, un enorme muñeco verde de ramas entró a buscar al expulsado.

Entre lágrimas y abrazos, sus compañeros se despidieron y le dieron buenos deseos. Es que, a pesar de haber sido eliminado en una de las primeras instancias del juego, muchos de los participantes consideraron que la mejor etapa estaba a punto de empezar. Pese a los reiterados pedidos de Gran Hermano de que volvieran a la galería, los competidores se acercaron uno por uno al patio de la casa para saludar al reciente eliminado.

Primer eliminado de la placa planta de “Gran Hermano”

La escena fue entre bizarra y cómica: la planta entró a la casa para tomar la maleta de Tommy y esperarlo a un costado mientras los saludos tenían lugar. El jugador quedó nominado por voluntad de sus compañeros, que lo postularon como uno de los menos favoritos. Luego, el público hizo lo suyo al enviar los votos negativos para que abandonara la casa.

Entre los nominados, junto a Tommy, habían quedado Zunino, Nazareno, Eduardo, Cinzia y Titi. Cinzia fue la primera en salir de la placa con apenas el 2.9% de votos negativos. “No me subestimen más, nojada”, dijo entre gritos y lágrimas. Enseguida salvaron a Zunino, quien tuvo el 4.9% de los votos en contra y cumplió su promesa de besar a Luana si se salvaba de la eliminación.

El tercer participante en bajar de la placa, por no reunir suficientes votos negativos, fue Nazareno, con el 4.7% de los votos restantes. Eduardo quedó fuera de la zona de peligro con el 6.7% de los votos negativos. Martín también fue salvado y recibió un gran alivio luego de la emotiva jornada que pasó al contar la triste historia del fallecimiento de su hija.

Por último, quedaron en placa solo Tommy y Titi. La tensión permaneció latente hasta que Del Moro sacó el sobre con los porcentajes de eliminación y anunció que Tommy había obtenido el 59.2% de los votos negativos. Titi, por su parte, celebró su continuidad en el reality, sabiendo que en los próximos días deberá esforzarse por mejorar su participación dentro de la casa.

