La placa planta de “Gran Hermano” ya eliminó al primer participante del reality

Entre lágrimas y abrazos, sus compañeros se despidieron y le dieron buenos deseos. Es que, a pesar de haber sido eliminado en una de las primeras instancias del juego, muchos de los participantes consideraron que la mejor etapa estaba a punto de empezar. Pese a los reiterados pedidos de Gran Hermano de que volvieran a la galería, los competidores se acercaron uno por uno al patio de la casa para saludar al reciente eliminado.