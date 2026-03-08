Secciones
Dramático quiebre de Kennys Palacios en Gran Hermano: llanto desconsolado y auxilio de sus compañeros

La convivencia extrema complicó al amigo de Wanda Nara tras varios días de competencia.

Hace 17 Min

La convivencia y el aislamiento dentro de Gran Hermano Generación Dorada representan un desafío complejo para Kennys Palacios y se evidencian las dificultades para adaptarse al encierro. Diversas secuencias captadas por las cámaras del reality muestran al estilista en situaciones de extrema vulnerabilidad emocional. 

Un episodio reciente capturado en video expone al amigo de Wanda Nara en un estado de angustia profunda, manifestado a través de un llanto inconsolable que despertó el alarma entre los seguidores del programa. Ante la crisis, el resto de los participantes intervino de inmediato para brindar contención y apoyo al peluquero. Este escenario subraya la tensión creciente dentro de la casa y el papel fundamental que juega la asistencia mutua entre compañeros frente a los quiebres emocionales que el aislamiento provoca.

Cómo fue la primera crisis de Kennys Palacios en Gran Hermano

Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno presenciaron el quiebre emocional y se acercaron de inmediato para ofrecer compañía. El exfutbolista asumió el liderazgo en la contención, dedicando palabras de aliento y gestos de apoyo para calmar al estilista. Mientras tanto, en las plataformas digitales, los espectadores debaten sobre la estabilidad de Kenny dentro del juego, cuestionando si logrará soportar el aislamiento ante la repetición de estos episodios de angustia.

La primera crisis significativa de Kenny Palacios en la casa de Gran Hermano surgió durante una charla en el patio. El ambiente distendido se transformó en un momento de vulnerabilidad cuando el participante rompió en llanto sin poder controlar su emoción. Esta reacción captó la atención inmediata de sus compañeros, quienes intentaron descifrar el origen del malestar que lo invadía en ese instante de la competencia.

Cómo fue el tenso momento en Gran Hermano

Andrea del Boca tomó la iniciativa para consolarlo con afecto y cercanía. Con un tono protector, la actriz lanzó la primera pregunta para entender su estado: "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?". El estilista, visiblemente afectado, apenas pudo articular una respuesta inicial sobre su sentir al despertar: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". Ante la duda, Andrea buscó profundizar en el motivo del bajón anímico consultando: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".

En medio de la incertidumbre, Kennys compartió sus dudas existenciales sobre su permanencia en el reality show. "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien", admitió conmovido frente a la mirada atenta de la actriz. Ella, con la intención de validarlo y alejar sus miedos, respondió con firmeza: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?", buscando descartar conflictos externos con otros participantes.

Finalmente, el peluquero aclaró que sus sentimientos mezclaban gratitud con nostalgia familiar. "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también", confesó con total sinceridad. Como cierre del intercambio, Andrea le propuso una vía institucional para mitigar esa ansiedad: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo", sugiriendo el uso de las herramientas de asistencia que ofrece la producción.

