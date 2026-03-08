Dramático quiebre de Kennys Palacios en Gran Hermano: llanto desconsolado y auxilio de sus compañeros

Un episodio reciente capturado en video expone al amigo de Wanda Nara en un estado de angustia profunda, manifestado a través de un llanto inconsolable que despertó el alarma entre los seguidores del programa. Ante la crisis, el resto de los participantes intervino de inmediato para brindar contención y apoyo al peluquero. Este escenario subraya la tensión creciente dentro de la casa y el papel fundamental que juega la asistencia mutua entre compañeros frente a los quiebres emocionales que el aislamiento provoca.