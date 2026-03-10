Se registraron incidentes frente a la Casa de Gobierno jujeña tras un reclamo salarial policial

El conflicto, que arrastra varias semanas, se reavivó tras el anuncio de un acuerdo salarial que una parte de las fuerzas considera insuficiente. Los manifestantes exigieron un aumento del 50% en el básico y denunciaron una brecha injusta. Mientras el personal de menor rango lucha por mejoras, se habrían otorgado incrementos del 70% a la plana mayor y cuerpos de élite, medida que fue parcialmente retrotraída para intentar calmar los ánimos.