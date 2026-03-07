Secciones
Acevedo dijo que se cerró con éxito la negociación paritaria

Destacó el diálogo que permitió cerrar los convenios.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, confirmó el cierre de las negociaciones salariales con los gremios de la administración pública provincial y destacó el proceso de diálogo que permitió alcanzar acuerdos con todos los sectores del Estado.

“Fueron dos días de un arduo trabajo en el cierre de las negociaciones salariales, pero el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con el gabinete, ya venían trabajando desde hace bastante tiempo atrás en esta tarea de llegar a firmar los acuerdos con todos los empleados estatales”, señaló.

Los convenios firmados contemplan mecanismos de actualización vinculados a la evolución de la inflación y a la situación financiera de la provincia. Según explicó Acevedo, el Ejecutivo optó por compromisos que puedan cumplirse en el actual escenario económico.

“Cada una de las actas tiene un compromiso de variación y actualización automática en función de los índices y de los ingresos que tenga la provincia. El gobernador, Osvaldo Jaldo, hizo un esfuerzo grande comprometiéndose con lo que entendemos podemos cumplir”, sostuvo el vicegobernador, quien agregó: “No nos vamos a comprometer con cosas que no podamos cumplir”.

Caída del consumo

Acevedo también advirtió que “la situación está complicada”. “Sigue cayendo el consumo y eso hace caer la coparticipación, que son los ingresos con los que cuenta la provincia”, explicó e indicó que el gobernador se encuentra realizando gestiones en Buenos Aires para garantizar el envío de fondos nacionales.

El crecimiento de la economía en 2025 no arrastra a la industria ni al consumo

Acevedo sostuvo que los acuerdos no sólo apuntan a recomponer ingresos sino también a asegurar el funcionamiento del Estado provincial y la prestación de servicios esenciales.

“Esto no solo significa transmitir tranquilidad y previsibilidad a quienes dependen del Estado, sino que va mucho más allá: que hoy hayamos cerrado los convenios significa que en Tucumán están garantizados los servicios en cada uno de nuestros establecimientos”, indicó.

Temas Osvaldo JaldoRegino AmadoMiguel Acevedo
