Del adiós de Guillermo Aquino al regreso de Rebord: el volantazo que sacude a Blender

El panorama del streaming atraviesa una transformación luego de la salida de Guillermo Aquino de Blender a fines del año pasado. Esta partida marcó el final de una etapa de tres años donde el humorista lideró el ciclo matutino como uno de los fundadores del proyecto. La empresa ejecutó un "volantazo" estratégico en su grilla para priorizar contenidos nocturnos.