Del adiós de Guillermo Aquino al regreso de Rebord: el volantazo que sacude a Blender

Blender ejecutó un "volantazo" estratégico en su grilla para priorizar contenidos nocturnos.

Hace 1 Hs

El panorama del streaming atraviesa una transformación luego de la salida de Guillermo Aquino de Blender a fines del año pasado. Esta partida marcó el final de una etapa de tres años donde el humorista lideró el ciclo matutino como uno de los fundadores del proyecto. La empresa ejecutó un "volantazo" estratégico en su grilla para priorizar contenidos nocturnos.

Palalelamente, Tomás Rebord asume el rol de figura central con el regreso de "Hay Algo Ahí" (HAA), su programa insignia este lunes 9 de marzo a las 21. Lo curioso fue la manera de hacerlo: un video que sorprendió a muchos debido al anuncio y la participación de Alberto Fernández, el ex presidente.

El regreso de Tomás Rebord a Blender

La confirmación del retorno que llegó mediante un video cargado de surrealismo donde Fernández realizó una aparición inesperada mostró una distopía. Según la producción, el "espíritu de provocación siguió intacto".

El equipo integrado por Lucía Iacono y Juan Ruffo preparó un despliegue que rompió el termómetro de las redes sociales. Esta "pesadilla" bizarra funcionó como el movimiento más fuerte del canal en lo que va del año. Los responsables afirmaron que la apuesta por el contenido disruptivo parece ser la única regla para el éxito actual.

Guillermo Aquino y Tomás Rebord: ¿competencia?

Por otro lado, Guillermo Aquino cerró su ciclo en Blender, según explicó, porque las nuevas prioridades de la señal dejaron afuera a los programas matutinos. El comediante expresó: "aunque el programa podía durar una década más", debió forzar su cierre. Esta reestructuración interna obligó al canal a delegar toda la responsabilidad de visualizaciones en la mística nocturna.

El actor encontró un nuevo destino en la radio de Mario Pergolini desde el inicio de marzo. Bajo el ala de Vorterix, el protagonista encabeza una propuesta de corte radial que compite directamente contra los pesos pesados del streaming. 

