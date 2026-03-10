Guillermo Francella rompió el silencio y fue tajante sobre los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Una charla de 15 minutos y la proximidad física bastaron para que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio se convirtieran en la potencial dupla del año. El cumpleaños de Baby Etchecopar, a finales del mes pasado, fue el escenario donde se gestaron nuevos trascendidos. Sin embargo, el protagonista de “Homo Argentum” fue tajante ante las versiones y la atención mediática que recibió el posible vínculo en el último tiempo.
Francella, separado de Marynés Breña en 2024, y Elba Marcovecchio, quien enviudó también en el mismo año, coincidieron en la fiesta de Baby Etchecopar y, desde ahí, los comentarios circularon con mayor velocidad. Distintos programas de espectáculos coincidieron en que una historia sentimental se podría estar originando, aunque aclararon que solo se basaban en el gesto que los asistentes habían visto en la celebración.
La palabra de Francella sobre las versiones junto a Elba Marcovecchio
A pesar de haber estado “quince minutos solos, a treinta centímetros, carita con carita”, como comentó Ángel de Brito, quien se basó en los informantes de la fiesta, pareciera que el encuentro no tejió mayores lazos afectivos. Lo dejó claro Guillermo Francella en una reciente entrevista en Radio La Red, durante el programa de Toti Pasman, donde el actor optó por atenuar las versiones que aún circulan.
Con un tono ameno, característico de su perfil humorístico, Francella respondió sin dilaciones a la pregunta de Pilar Smith, quien le consultó cómo se sentía ante la exposición en los diversos medios sobre la cercanía con Elba Marcovecchio. “¿Cómo lo tomaste?”, arrojó la periodista.
"Era un montón": el cierre de los rumores por parte de Francella
Francella, con ligereza y entre risas, aclaró: “Había ido al cumpleaños de Baby, obvio. Estuve en el festejo y charlé con todo el mundo. Igual que hablé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, un poco es lo que también provoca este encendido, causa redes y bueno, este universo nuevo, Pili, al que hay que adaptarse, nada más”.
La interlocutora reparó en el abismo entre una simple conversación y el inicio de un romance. “No te molesta porque ya viste, se hablaba ayer un montón, ¿viste? O sea, de una charla a un noviazgo”. Francella coincidió sin dudar. “Esa es la palabra. Era un montón, muy bien definida, demasiado”, aseveró. “No, pues si yo arranco, no paro, chucha”, concluyó, provocando las risas en el estudio y cerrando con simple simpatía los rumores con Marcovecchio.