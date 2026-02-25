Crecen las versiones: qué pasa realmente entre Guillermo Francella y la viuda de Jorge Lanata

A pesar de la intensidad de las versiones, el periodista buscó precisar los hechos observados durante el evento para evitar malentendidos mayores. “Los que estuvieron charlando unos quince minutos, solos, a treinta centímetros, carita con carita, que a todos llamó la atención, fueron Guillermo Francella, que está separado ya hace tiempo, y Elba Marcovecchio”, reveló. Sin embargo, De Brito fue tajante para evitar exageraciones al aclarar que “no se besaron ni se tocaron”.