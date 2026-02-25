Crecen las versiones: qué pasa realmente entre Guillermo Francella y la viuda de Jorge Lanata

Guillermo Francella se separó de Marynés Breña en 2024, luego de 36 años de matrimonio, lo que colmó los medios de espectáculo. Ahora, después de una foto que despertó los rumores de un romance con Elba Marcovecchio, abogada y viuda de Jorge Lanata, Francella aclaró la situación.
En el momento del divorcio ninguna de las partes aclaró la situación de ruptura; fue hasta meses después, cuando Breña afirmó "estar sola" en diálogo con el medio Clarín. El famoso actor de Casados con Hijos divagó con sus respuestas ante las preguntas.
Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: ¿cuál es el vinculo?
Una charla de 15 minutos, “carita con carita” y a apenas 30 centímetros de distancia alcanzaron para encender los rumores. Distintos programas de espectáculos aseguraron que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio podrían estar comenzando una historia sentimental tras coincidir en el cumpleaños de Baby Etchecopar. La versión tomó fuerza en LAM, donde Ángel de Brito dio el dato que rápidamente recorrió portales y redes sociales.
Según el conductor, la escena generó comentarios inmediatos entre los presentes debido a la cantidad de prensa en el lugar. “Imagínense que mínimo había diez periodistas; es decir, que a los dos minutos me escribieron”, agregó para graficar la repercusión del encuentro.
A pesar de la intensidad de las versiones, el periodista buscó precisar los hechos observados durante el evento para evitar malentendidos mayores. “Los que estuvieron charlando unos quince minutos, solos, a treinta centímetros, carita con carita, que a todos llamó la atención, fueron Guillermo Francella, que está separado ya hace tiempo, y Elba Marcovecchio”, reveló. Sin embargo, De Brito fue tajante para evitar exageraciones al aclarar que “no se besaron ni se tocaron”.
Se supó que Guillermo le comentó en privado al anfitrion de la fiesta: "la señora Elba Marcovecchio es una muy linda mujer". Según el relato de Pía Shaw en SQP (América TV)
Elba Marcovecchio salió a desmentir los rumores
Se supó que Guillermo le comentó en privado al anfitrion de la fiesta: "la señora Elba Marcovecchio es una muy linda mujer". Según el relato de Pía Shaw en SQP (América TV)
“Hablamos solamente de fútbol. Era una fiesta muy importante y no se podía hablar de muchas cosas”, explicó la abogada. Ante el crecimiento de los rumores, Marcovecchio habló con Teleshow y negó los rumores. “¡Cero! Ninguna relación", respondió a la consulta. Además, se comunicó con la producción del programa de Eltrece para dar su versión.