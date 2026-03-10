Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Alerta amarilla en el noroeste

La alerta nivel amarillo del SMN se concentra en las provincias del noroeste, alcanzando a algunas del noreste-litoral y el centro del país. En todas el aviso es similar: tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En el este de Jujuy, los valores de precipitaciones acumuladas alcanzarán los 35 y 55 mm, así como habrán corrientes de aire que superarían los 70 km/h. En la porción salteña, los vientos llegarían a los 60 km/h y la precipitación acumulada sería de entre 20 y 70 mm. El fenómeno llegaría por la tarde-noche - entre las 12:00 y las 00:00 horas en ambas jurisdicciones.