Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de abudantes precipitaciones, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 60 km/h.

La alerta amarilla se renueva en Tucumán y otras provincias. (Imagen archivo LA GACETA) La alerta amarilla se renueva en Tucumán y otras provincias. (Imagen archivo LA GACETA)
Hace 3 Hs

Mientras el ciclo lectivo, el transporte, los eventos y luchas sociales se acomodan, la intensa actividad hídrica que se viene registrando en nuestra provincia y en el país obliga a adaptar la vida diaria a la gran cantidad de milímetros de agua. Los especialistas advirtieron incluso más calor en los meses de marzo, abril y mayo y parece que ese pronóstico se está cumpliendo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un escenario repetido con tormentas que afectarán a Tucumán y otras siete jurisdicciones.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN advirtió que ocho provincias, entre ellas Tucumán, sufrirán la llegada de eventos adversos intensos en esta jornada de martes. Con posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de considerable velocidad, este fenómeno afectará a los bienes y al desarrollo de actividades cotidianas durante diferentes momentos del día.

Alerta amarilla en el noroeste

La alerta nivel amarillo del SMN se concentra en las provincias del noroeste, alcanzando a algunas del noreste-litoral y el centro del país. En todas el aviso es similar: tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En el este de Jujuy, los valores de precipitaciones acumuladas alcanzarán los 35 y 55 mm, así como habrán corrientes de aire que superarían los 70 km/h. En la porción salteña, los vientos llegarían a los 60 km/h y la precipitación acumulada sería de entre 20 y 70 mm. El fenómeno llegaría por la tarde-noche - entre las 12:00 y las 00:00 horas en ambas jurisdicciones.

En Tucumán, la tormenta tendrá continuación por la mañana. Entre las 06:00 y las 12:00 horas, Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo registrarán ráfagas de hasta 70 km/h y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 mm, que pueden ser superados de manera local”, explicaron desde el SMN. Este mismo reporte se entiende para el extremo este de Catamarca.

El noreste y el centro del país bajo alerta 

Gran parte de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, el oeste de la provincia de Córdoba y el norte de San Luis tienen el mismo pronóstico. Tormentas con ráfagas que pueden superar los 60 km/h y valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. En San Luis la lluvia alcanzaría los 35 y 55 mm.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla 

Ante los fenómenos de importante magnitud, el SMN advierte las siguientes medidas de resguardo: 

1- Evitá salir. 

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. 

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. 

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

