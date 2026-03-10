Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Este posicionamiento surge inmediatamente después de que trascendiera su reunión con Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución, donde la ex presidenta cumple su condena de prisión domiciliaria e inhabilitación por la Causa Vialidad. Según dejaron trascender fuentes cercanas al encuentro, Pichetto le propuso a la ex mandataria la conformación de una coalición amplia, inspirada en el modelo que llevó a Lula da Silva nuevamente al poder en Brasil. Sin embargo, aclaró que el diálogo se centró en la arquitectura política y no en la solicitud de avales para candidaturas específicas en el corto plazo.