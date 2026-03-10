Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Tras el revuelo causado por su reciente encuentro en la calle San José, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto rompió el silencio con una visión autocrítica sobre el presente del peronismo. El referente del interbloque Unidos sostuvo que el movimiento no puede limitarse a ser una fuerza reactiva, señalando que “no se puede tener como única bandera el objetivo de frenar a Javier Milei”. Para Pichetto, el desafío actual radica en construir un “mundo de ideas” y analizar la realidad con un rigor que, según su óptica, ha faltado en diversos sectores de la oposición durante los últimos meses.
En sus declaraciones, el legislador no ahorró críticas hacia la gestión del Gobierno nacional, pero también dirigió sus dardos hacia el interior de la propia oposición. Cuestionó a quienes “descubren ahora la destrucción del salario” tras haber mantenido meses de silencio y validado paritarias por debajo de los índices inflacionarios. Con un tono optimista pero pragmático, Pichetto sentenció que “hay 2027 si hay inteligencia política”, dejando claro que el camino hacia las próximas elecciones presidenciales requiere una reconfiguración profunda y estratégica del espacio.
Este posicionamiento surge inmediatamente después de que trascendiera su reunión con Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución, donde la ex presidenta cumple su condena de prisión domiciliaria e inhabilitación por la Causa Vialidad. Según dejaron trascender fuentes cercanas al encuentro, Pichetto le propuso a la ex mandataria la conformación de una coalición amplia, inspirada en el modelo que llevó a Lula da Silva nuevamente al poder en Brasil. Sin embargo, aclaró que el diálogo se centró en la arquitectura política y no en la solicitud de avales para candidaturas específicas en el corto plazo.
Refundación de un peronismo
La propuesta de Pichetto apunta a la refundación de un peronismo que define como “moderno, democrático y capitalista”. Esta visión busca sintetizar su larga trayectoria legislativa con las demandas del electorado actual, alejándose de los dogmas más rígidos del pasado. El objetivo es estructurar una alternativa competitiva para las presidenciales de 2027, capaz de atraer a sectores del centro y del peronismo federal que hoy se encuentran dispersos tras las sucesivas crisis políticas y económicas que atravesó el país.
La trayectoria de Pichetto avala su rol como armador político de peso: fue una pieza central del Poder Legislativo como presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado entre 2002 y 2019. Tras ese extenso ciclo, dio un giro significativo al acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2019. Su regreso al Congreso en 2023 lo encontró liderando bloques de perfil dialoguista y federal.