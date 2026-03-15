Santoral del 15 de marzo: la Iglesia recuerda a San Clemente María Hofbauer

Este 15 de marzo la Iglesia Católica celebra a varios santos y beatos que dejaron huella por su compromiso con la fe y la ayuda a los demás. Entre ellos se destaca la figura de San Clemente María Hofbauer, considerado uno de los grandes impulsores de la congregación redentorista en Europa central.
Un misionero en tiempos difíciles
Clemente María Hofbauer nació en 1751 en Tasswitz, en la actual República Checa, en una familia humilde. Tras una juventud marcada por el trabajo y la búsqueda espiritual, ingresó a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso María de Ligorio.
Su misión principal se desarrolló en Varsovia, donde trabajó intensamente en la evangelización, la educación y la asistencia a los más pobres. Allí fundó escuelas, orfanatos y centros de ayuda social, convirtiéndose en una figura muy querida por la comunidad.
Sin embargo, las tensiones políticas y las reformas anticlericales de la época provocaron el cierre de varias instituciones religiosas. Hofbauer fue expulsado de Polonia y pasó sus últimos años en Viena, donde continuó predicando y guiando espiritualmente a numerosos fieles hasta su muerte en 1820.
Fue canonizado en 1909 y hoy es considerado patrono de Viena y uno de los principales renovadores de la vida católica en Europa durante el siglo XIX.
Otros santos del 15 de marzo
Además de San Clemente María Hofbauer, el santoral recuerda a otras figuras de la tradición cristiana:
San Zacarías, pontífice que promovió la paz entre los pueblos y apoyó la expansión del cristianismo en Europa.
Santa Luisa de Marillac, conocida por su trabajo junto a San Vicente de Paúl en la asistencia a los más necesitados.
San Raimundo de Fitero, vinculado al origen de la Orden de Calatrava.
El santoral católico recuerda cada día a hombres y mujeres que dedicaron su vida a la fe, la solidaridad y el servicio, y cuya memoria sigue siendo un punto de referencia espiritual para millones de creyentes en todo el mundo.