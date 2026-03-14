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Santoral del 14 de marzo: Santa Matilde, ejemplo de caridad y fe

Reina medieval conocida por su profunda devoción y su constante ayuda a los pobres.

Santoral del 14 de marzo: Santa Matilde, ejemplo de caridad y fe
14 Marzo 2026

Cada 14 de marzo la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos que dejaron huella por su vida espiritual y su compromiso con los demás. Entre ellos, la figura principal del día es Santa Matilde de Ringelheim, una reina medieval conocida por su profunda devoción y su constante ayuda a los pobres.

Santa Matilde de Ringelheim

Nacida hacia el año 895 en Sajonia (actual Alemania), Matilde pertenecía a una familia noble y fue educada en un ambiente profundamente religioso. Se casó con Enrique I el Pajarero, duque de Sajonia y luego rey de Alemania. A pesar de su posición en la corte, se destacó por una vida marcada por la humildad, la oración y la caridad.

Durante su vida fundó monasterios, hospitales y numerosas obras de asistencia para los más necesitados. Tras la muerte de su esposo en el año 936, dedicó aún más tiempo a la vida religiosa y a ayudar a los pobres. Por su entrega y su fe, es considerada patrona de las viudas y de las segundas nupcias. Falleció el 14 de marzo de 968, fecha en la que se celebra su festividad.

Otros santos del 14 de marzo

Además de Santa Matilde, el santoral recuerda a otras figuras del cristianismo:

San Lázaro de Milán, obispo del siglo V.

San Alejandro de Pidna, mártir del siglo IV.

San Leobino de Chartres, obispo francés del siglo VI.

Santa Paulina de Fulda, religiosa alemana.

Beato Jacobo Cusmano, sacerdote italiano y fundador de una congregación dedicada a los pobres.

Beata Eva del Monte Cornelio, religiosa vinculada al origen de la fiesta del Corpus Christi.

Beato Agno de Zaragoza.

Beato Plácido Riccardi.

El santoral recuerda cada día a hombres y mujeres que, desde distintos contextos históricos, dedicaron su vida a la fe y al servicio. Sus historias siguen siendo, para muchos creyentes, un ejemplo de solidaridad, humildad y compromiso espiritual.

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