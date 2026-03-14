Santoral del 14 de marzo: Santa Matilde, ejemplo de caridad y fe

Durante su vida fundó monasterios, hospitales y numerosas obras de asistencia para los más necesitados. Tras la muerte de su esposo en el año 936, dedicó aún más tiempo a la vida religiosa y a ayudar a los pobres. Por su entrega y su fe, es considerada patrona de las viudas y de las segundas nupcias. Falleció el 14 de marzo de 968, fecha en la que se celebra su festividad.