“Cumplió con su palabra”: en Ñuñorco celebraron el regreso del “Pulguita” Rodríguez

Ese antecedente empezó a tomar fuerza con el correr de los días. En Ñuñorco sabían que no se trataba de una visita más. Había una relación previa con la dirigencia, un vínculo de cercanía con el presidente Mauricio Ovejero y también con Francisco “Pancho” Serra, ex presidente del club y una voz autorizada para explicar por qué la llegada del “Pulga” tenía peso para Monteros.