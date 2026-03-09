“Cumplió con su palabra”: en Ñuñorco celebraron el regreso del “Pulguita” Rodríguez

La vuelta de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez a Ñuñorco no fue un hecho repentino ni una sorpresa nacida de un solo día. Detrás de su desembarco en el club de Monteros hubo charlas previas, vínculos, una historia con la institución y una decisión que terminó de madurar después de que el delantero anunciara su retiro del fútbol profesional.
En ese camino, el 31 de enero quedó marcado como una primera señal concreta: aquel día visitó el club, recorrió las instalaciones y posó con la camiseta, en una imagen que entonces se leyó como un guiño y que con las semanas terminó adquiriendo otro valor.
Ese antecedente empezó a tomar fuerza con el correr de los días. En Ñuñorco sabían que no se trataba de una visita más. Había una relación previa con la dirigencia, un vínculo de cercanía con el presidente Mauricio Ovejero y también con Francisco “Pancho” Serra, ex presidente del club y una voz autorizada para explicar por qué la llegada del “Pulga” tenía peso para Monteros.
“Habla muy bien de él cuando cumple con su palabra”, resumió Serra, al poner el foco en un rasgo que, según entiende, terminó siendo decisivo en esta historia.
La conexión del delantero con Ñuñorco, además, excede este presente. Rodríguez se inició futbolísticamente en el club a los 11 años y su familia mantiene un lazo profundo con la institución.
Por eso, para la gente de Monteros, su regreso no representa solamente la llegada de una figura de jerarquía, sino también el reencuentro de un hijo deportivo con un lugar que forma parte de su origen. En ese sentido, Serra remarcó que una de las claves estuvo en la cercanía.
“Su decisión fundamental ha sido estar más cerca de su casa, porque somos vecinos de Simoca. Tiene un gran cariño por el presidente, que también es muy amigo de él”, explicó Serra.
Después de anunciar el cierre de su etapa en el fútbol profesional, “Pulguita” comenzó a evaluar qué quería para este nuevo momento de su vida. Y allí reapareció Ñuñorco como una posibilidad concreta. En el club lo dejaron pensar, sin apurarlo ni presionarlo, hasta que finalmente dio el paso.
“Nosotros lo dejamos tranquilo, que él piense bien. Y hoy nos dio esa sorpresa, llegó prácticamente para sumarse”, contó Serra.
Esa aparición en el arranque de la pretemporada confirmó que aquello que se había insinuado el 31 de enero ya era una realidad: Rodríguez no solo volvía al club, sino que lo hacía para involucrarse de lleno en el proyecto.
Su llegada generó un impacto inmediato en Monteros. No era para menos. Se trata de uno de los nombres más importantes que dio el fútbol tucumano en las últimas décadas, ídolo del “Decano”, figura en Colón y protagonista de una trayectoria que le dio reconocimiento nacional.
“Es una figura a nivel nacional muy conocida. Sabemos perfectamente que fue ídolo en Atlético, como lo fue en Central Córdoba y en Colón. Tenerlo hoy en nuestra casa nos crea una expectativa importante”.
Esa expectativa, según entiende el ex dirigente, no solo se traduce en ilusión deportiva, sino también en esperanza para un club que vuelve a Primera.
"Que los hinchas acompañen", pidió "Pulguita"
En esa mezcla de historia, afecto y jerarquía se terminó de gestar la vuelta del “Pulguita”. Primero fue el indicio del 31 de enero; después, las conversaciones, el tiempo para decidir y finalmente la confirmación.
“Es un torneo largo. No siempre jugás en canchas muy buenas, pero hay que estar tranquilo. Nosotros tenemos nuestras propias armas y ojalá lo podamos hacer de la mejor manera. Que los hinchas de Ñuñorco acompañen y sean parte de todo lo que puede tener la institución”, pidió “Pulguita” con ilusión.